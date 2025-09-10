Teresa Valero y Juan Díaz Canales, guionistas y dibujantes: «Escribir del pasado te permite hablar del presente de manera más reposada»

Alejandro L. Jambrina Avilés Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:16 Comenta Compartir

Teresa Valero y Juan Díaz Canales son hoy dos de los autores de cómic más reputados del panorama nacional y sus obras han alcanzado en los últimos años un gran reconocimiento internacional con éxitos de ventas en mercados de referencia como el francés. También da la casualidad de que están casados, pero eso tan solo significa que el talento en ocasiones se atrae y les ha dado la oportunidad de firmar algún que otro guión a cuatro manos, una suerte para sus lectores más acérrimos. Este año están participando en las Jornadas del Cómic de Avilés y es todo un regalo con el que celebrar la trigésima edición de un evento que ya se ha convertido en una referencia en nuestro país y, por qué no decirlo, también fuera de nuestras fronteras. Los dos autores charlaron con LA VOZ sobre su oficio, el medio y la situación sociopolítica que nos toca vivir.

–Su visita a Avilés se ha hecho esperar, ¿cómo se desenvuelven en este tipo de eventos.

–(Juan) Hemos tenido la suerte de ir a festivales de los más grandes del mundo, pero venir a algo más pequeñito como las Jornadas del Cómic de Avilés es especial, además era una asignatura pendiente que teníamos. Nos gusta especialmente porque se nota que tiene una escala más humana y te permite un contacto más directo con los lectores y coincides con otros compañeros.

–Precisamente se acaba de publicar la segunda parte de la serie 'Contrapaso' de Teresa. ¿Cómo llevan estos momentos de giras y promoción?

–(Teresa) Es un poco agotador, pero también es el momento en el que tienes el encuentro con los lectores, te van contando sus impresiones y al final es por lo que has trabajado.

–¿Notan que el cómic se va equiparando a otros medios?

–(Teresa) Está empezando, pero todavía creo que estamos lejos. Hay pocos autores de cómic que muevan masas y no nos podemos igualar a fenómenos como el de Brandon Sanderson que tuvisteis en Avilés hace poco, por poner un ejemplo. Pero sí es posible que estamos en proceso y hace falta un poco más para que el cómic se instale en de manera más sólida.

–¿Qué diferencia notan con el público francés, que a nivel europeo es una referencia?

–(Juan) La diferencia empieza desde el número de lectores y la repercusión que tiene el medio del cómic a nivel social. Las tiradas de los cómic en Francia multiplican por diez las de España y es un medio que tiene una implantación cultural muy importante y se mira a la misma altura que la literatura. Tiene un reconocimiento mucho mayor, la industria está mucho más profesionalizada y creo que en España tenemos que aspirar a algo así, aunque estamos mejorando mucho en los últimos años.

–En sus obras ponen mucho el foco en la prensa, en ocasiones como hilo conductor de las historia. ¿Cuál dirían que es su relación con el medio?

–(Teresa) Creo que a los dos nos interesa y nos cuestionamos mucho el papel de la prensa en el momento actual y en las democracias que tenemos. Es curioso porque en el proceso de documentación para 'Contrapaso' hablé con periodistas que son mayores y sufrieron la censura muy duramente. Me contaban que soñaban con la llegada de la democracia porque pensaban que llegaría acompañada de una edad de oro del periodismo, pero luego duró poco porque la censura pasó a ser el tener que agradar a aquellos que te están dando de comer. Eso te hace pensar porque la prensa es el cuarto poder y su papel es muy importante en nuestra sociedad y tenemos que pensar hasta que punto estamos recibiendo informaciones objetivas.

–Sus obras más destacadas se sitúan en la mitad del siglo pasado, ¿han pensado en escribir sobre la situación actual?

–(Teresa) Lo que pasa es que muchas veces hago las obras por entender yo misma las cosas y tienes mucho más material y perspectiva sobre momentos que ya han pasado. El momento presente todavía me produce un poco de estupefacción y creo que me costaría.

–(Juan) Sí, cuando escribes del pasado funciona muy bien el fenómeno de la metáfora y te sientes más cómodo porque puedes hablar de la actualidad a través del pasado, pero sin todo ese ruido y de una manera mucho más reposada.