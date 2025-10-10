«El tiempo ha demostrado que la gestión privada de servicios públicos no supone ahorro»

El economista Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970), profesor en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia en la Universidad Complutense de Madrid y exconcejal ... de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2017, durante el gobierno de Manuela Carmena, es el autor de la memoria económica-financiera sobre la que el grupo municipal de Izquierda Unida ha defendido su exigencia de municipalizar servicios públicos prestados por terceras empresas. El proceso comenzará con la inclusión del personal de la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares designado a la limpieza de los edificios de las fundaciones deportiva y de cultura, al servicio de Conserjería, así como personal de Turismo y Cementerios. Ayer Carlos Sánchez Mato estuvo en Avilés para resolver las posibles dudas de los sindicatos municipales ante el inminente inicio de este proceso.

–¿Por qué la Empresa Municipal de Servicios debe hacer honor a su nombre y ser municipal?

–Ya es pública, pero hay servicios públicos que están prestados de manera indirecta. Ha habido una deriva negativa en este sentido en las últimas décadas, a nivel mundial, a la que se está dando la vuelta. Muchos entes locales entendieron que prestaciones obligadas a ser realizadas por las administraciones públicas se gestionan mejor desde el ámbito privado. El tiempo ha demostrado que es radicalmente falso. Es un tema claramente económico.

–Explíquese.

–Todo el mundo tiene que entender que hay determinadas actuaciones que es muy difícil que sean negocio, incluso es imposible que lo sean. Si tú quieres tener una buena prestación del servicio, por ejemplo, de la recogida de residuos, de la limpieza de las calles, de los edificios municipales, en la gestión de las playas si las hay, hay ciertos elementos que no son monetizables. Es decir, que no los puedes exprimir para sacar rentabilidad. Como administración pública tienes la obligación de que estén bien prestados. Hay una forma facilísima de ahorrar dinero en la limpieza de edificios municipales. ¿Sabe cuál es?

–¿No limpiarlos?

–Exacto. Y una empresa privada tiene todas las posibilidades del mundo para decidir que hay determinadas cosas que no hace. Una administración pública no puede hacer eso. No puede deteriorar los servicios que presta no solo porque está obligada a hacerlo sino porque se juega dar una mala imagen delante de su ciudadanía. ¿Por qué no puede ser más barato una gestión desde el punto de vista económico realizada por una empresa privada?

–Respóndame usted, porque la psique colectiva no piensa eso.

–Porque entran determinados factores que es imposible que la empresa privada pueda prescindir de ellos. La empresa privada necesita ganar dinero, rentabilidad. El Ayuntamiento, no. De hecho su obligación no es ganar dinero sino prestar adecuadamente el servicio. Además hay otros factores que tienen que ver con figuras tributarias: el IVA, por ejemplo. Cuando una empresa te presta un servicio, te lo factura y le incorpora un impuesto sobre el valor añadido, pero para el Ayuntamiento eso es un coste que no puede repercutir. Y luego los gastos generales que aplica la propia empresa en la gestión del servicio. En todos los análisis, y no solo en la treintena hechos por mí, en servicios que van desde el estacionamiento regulado hasta la recogida de residuos o la limpieza de edificios, no ha habido ninguno en el que la horquilla del sobrecoste no esté entre el 9 y el 39%.

–Pues es práctica común de las administraciones licitar a la baja.

–Ese es el problema. Se está atentando contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cuando se presta un servicio con trabajadores y trabajadoras en peores condiciones es el servicio el que sufre, por supuesto también la plantilla. Si no se cubren las bajas que puede haber, quienes sufren son las calles o los edificios que no se limpian. Ese tipo de deterioro ha quedado claramente acreditado en los informes realizados por el cuerpo del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la literatura más pública y los grandes medios no se suelen hacen eco. Si el problema solo fuera el sobrecoste podríamos hasta soslayarlo. En nuestra opinión, el sobrecoste no necesariamente tiene que ser una buena noticia por el ahorro. Puede ser que dediquemos esos recursos, un 21% aquí en Avilés, a mejorar recursos por ejemplo en el área de Vivienda, que también gestionan mis compañeros.

–¿De qué montante estamos hablando?

–La elección de la gestión indirecta a través de una empresa privada en la limpieza de los edificios y fundaciones municipales supone un sobrecoste anual de casi 530 mil euros anuales.

–Hoy viene aquí a dar tranquilidad sobre el proceso. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? ¿Por qué el trabajador no debe estar preocupado?

–La tranquilidad se la tiene que dar la legislación y hay jurisprudencia que blinda a los trabajadores ytrabajadoras.

–¿Cómo se incorporarán estos trabajadores a la plantilla?

–Eso es lo que se tiene que negociar ahora. Habrá que crear alguna categoría profesional que no existe y los trabajadores y trabajadoras tendrán la posiblidad de adquirir después las condiciones de personal laboral. En cualquier caso, la administración pública ofrece más seguridad que la mejor empresa privada.