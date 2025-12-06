El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa, Mariví Monteserín y varios concejales, en una visita a la zona de Las Alas con la vicepresidenta Gimena Llamedo el año pasado. MARIETA

Urbanismo impulsará el próximo año desarrollos para permitir la construcción de 750 viviendas en Avilés

Se trabajará en los ámbitos de La Muralla y Las Alas, el Alto del Vidriero, el antiguo San Fernando y Ciudad Jardín, el más avanzado

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Avilés prevé iniciar el próximo año las primeras actuaciones para revisar el Plan General de Ordenación Urbana, ... un documento que se redactó antes de la crisis del ladrillo de 2008 y que se ha quedado obsoleto y caducado. La intención del departamento que dirige Manuel Campa es que los servicios técnicos municipales redacten a lo largo de 2026 el documento de prioridades, para comenzar a dar pasos a partir de ahí.

