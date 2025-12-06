Urbanismo impulsará el próximo año desarrollos para permitir la construcción de 750 viviendas en Avilés

La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Avilés prevé iniciar el próximo año las primeras actuaciones para revisar el Plan General de Ordenación Urbana, ... un documento que se redactó antes de la crisis del ladrillo de 2008 y que se ha quedado obsoleto y caducado. La intención del departamento que dirige Manuel Campa es que los servicios técnicos municipales redacten a lo largo de 2026 el documento de prioridades, para comenzar a dar pasos a partir de ahí.

«Nos planteamos que la ciudad crezca, pero que lo haga en zonas degradadas y solares vacíos, no ocupando zonas verdes», expone el edil. Eso quedará reflejado en ese documento que marcará «la estrategia y objetivos» del PGOU y dará paso a un proceso de participación para recoger el sentir y las necesidades de los distintos colectivos. Se seguirá así el mismo planteamiento que con la ampliación del parque tecnológico, que es recoger las ideas de distintos ámbitos para poderlas incorporar al documento inicial, de modo que las entidades o personas individuales no tengan que hacerlo mediante el proceso de alegaciones. «Esto agiliza mucho, porque las alegaciones suelen ser cosas menores que se resuelven más rápido, y la gente se ve reconocida además en el primer documento», explica. A partir de ahí se procederá a probar los pliegos con la intención de lanzar la revisión hacia final de año.

No obstante, el Ayuntamiento es consciente de que hay necesidades de vivienda y asegura que «vamos a tomar las riendas porque no se está creciendo al ritmo que la ciudad necesita». Campa asegura que hay suelo disponible «solo con pedir licencia» para construir en Avilés hasta 661 viviendas. Esos terrenos estarían en lugares como La Grandiella, El Alfaraz, El Nodo, Emile Robin, Rivero o González Abarca entre otros puntos. Se trata de solares urbanos ya desarrollados que, en ocasiones, son además agujeros llamativos en la trama urbana.

Al margen de esto, la intención del departamento es la de impulsar desarrollos en otras zonas de la ciudad para permitir otras promociones que sumarían otras 750 viviendas más. Por una parte, está el plan para la manzana entre La Muralla y Las Alas, donde ya se han completado los trámites ambientales y el estudio detalle, iniciándose ahora el proceso de reparcelación que será sometido a aprobación en los próximos meses y permitirá albergar 55 nuevas viviendas y un nuevo equipamiento público anexado al actual edificio administrativo del Principado.

Ciudad Jardín

Por otra parte, se avanzará también en Ciudad Jardín, el solar del antiguo San Fernando y el Alto del Vidriero. La primera es la actuación más avanzada y la previsión es que la sobras de urbanización se inicien a lo largo de 2026 bajo la promoción de la Sareb, que ya ha iniciado la tramitación del proyecto de compensación y expropiación y ha presentado el proyecto de urbanización en el Ayuntamiento. La previsión es que en esta zona de la antigua Cristalería Española se puedan levantar 282 viviendas tanto unifamiliares como colectivas.

Otra gran actuación podría llevarse a cabo en el entorno del Alto del Vidriero y la prolongación de la calle Santa Cecilia, donde hay terreno para 350 viviendas. Se trata de un suelo urbano consolidado sobre el que el Ayuntamiento está trabajando actualmente en un informe para analizar la situación y definir los pasos para llevar a cabo su urbanización. «Dada la inactividad de los propietarios, estudiamos la vía más segura, eficaz y ajustada a derecho para urbanizar en garantía del interés público», asegura Campa. La intención es actuar de forma subsidiaria para posteriormente girar los costes a los propietarios, avanzando el próximo año en la parte jurídica e iniciando la contratación del proyecto de urbanización.

También de forma subsidiaria se prevé actuar, en caso necesario, en el solar del antiguo San Fernando. Ahí «la falta de avances no responde solo a dificultades técnicas, sino a la falta de voluntad de la junta de compensación», denuncia. Aquí también se está estudiando las alternativas jurídicas, incluida la de cambiar el sistema de compensación a cooperación para transformar un área degradada que resulta de gran interés para al gobierno, dado que está en una de las principales entradas a la ciudad y al lado del casco histórico donde podrían levantarse unas 70 viviendas.