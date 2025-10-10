Valliniello celebra cien años de adhesión al municipio de Avilés Un concierto de Emilio Menéndez, una comida popular y una conferencia, entre otros, conforman el programa del 16 al 19 de octubre

Las habituales protestas sobre el supuesto olvido en materia de inversión y mantenimiento que sufre Valliniello ha pasado a un segundo plano en la presentación en el Ayuntamiento del programa que, del jueves 16 al domingo 19, celebrará los cien años de la integración de Valliniello en el municipio de Avilés. Pelayo García, concejal de Participación Ciudadana, ejerció de maestro de ceremonias en una rueda de prensa en la que los representantes de los diferentes colectivos expresaron su satisfacción por haber sido capaces de sacar adelante un programa modesto pero lleno de ilusión.

Los actos comenzarán el jueves 16 con la jornada de convivencia de las Amas de Casa de la Mancomunidad de Avilés, tras la que las alumnas de Tai Chi habrán una demostración y posteriormente el profesor de baile y su pareja harán lo propio.

El sábado 18, Román Antonio Álvarez pronunciará la conferencia '100 años de la agregación de Valliniello a Avilés, 1925-2025', a las seis de la tarde. A las 19.30 horas, Emilio Menéndez dará un recital con canciones populares de Avilés y Asturias, tangos, boleros y milongas.

Por último, el domingo se rememorará el encuentro que hace cien años tuvieron los alcaldes de Avilés y Gozón por esta decisión soberana de los habitantes de Valliniello, con una misa y la actuación de la Banda de Música. Los Amigos de la Danza Prima de Avilés también actuarán. Por último, a las dos de la tarde, habrá una comida popular en la que cada asistente llevará sus viandas que será amenizada por Fernando Corujo.

Como señaló el concejal Pelayo García, el objetivo es «reunirse, celebrar y compartir». Destacó, además, el esfuerzo de personas como Enrique Rodríguez así como de la Asociación de Vecinos, de las Amas de Casa y del autor del cartel, Andrea Parissi. «Esta jornada es solo una muestra de que cuando la ciudadanía se une para poner en valor su historia refuerza el sentimiento de pertenencia y nos hace más fuertes», señaló.

