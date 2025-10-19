El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista de una zona de Valliniello con la iglesia al fondo. JOSÉ SIMAL

Valliniello celebra cien años de pertenencia a Avilés con dudas sobre el beneficio de la adhesión

El barrio más extenso del municipio ha ido perdiendo habitantes, centros de estudio y establecimientos comerciales y bares

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

La limpieza, el mantenimiento, los autobuses, las aceras, el parque infantil,... son temas que pueden salir de forma más o menos habitual en las ... conversaciones de los vecinos de Valliniello. No lo es, sin embargo, la adhesión al municipio de Avilés, una decisión soberana de los residentes de hace un siglo que entendieron que por proximidad geográfica era más interesante pertenecer a Avilés que a Gozón. Un grupo de vecinos y entidades del barrio ha querido ahora festejar este centenario con un sencillo programa de actos que comenzó el jueves con una jornada de convivencia de las Amas de Casa de la Mancomunidad de Avilés y que ayer sábado organizó una conferencia de Román Antonio Álvarez sobre esta adhesión y un concierto del tenor Emilio Menéndez.

