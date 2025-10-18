Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés El ladrón huyó cuando fue sorprendido rompiendo la cristalera de la puerta con una alcantarilla para acceder al interior del local

Yolanda De Luis Avilés Sábado, 18 de octubre 2025, 18:32 Compartir

Un ladrón vio en la madrugada de este sábado su intención de entrar dentro de un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés, gracias a la intervención de un vecino que hizo que se fuera del lugar cuando ya tenía el cristal de la puerta completamente destrozado y sólo le quedaba entrar en el interior del local para llevarse el botín que pudiera encontrar en su interior.

Entre las dos y media y las tres menos cuarto de la madrugada, este vecino vio como un hombre estaba golpeando con una tapa de alcantarilla la puerta del establecimiento Bonjour, en la calle Cabruñana 30. El vecino llamó inmediatamente a la Policía Local a la vez que comenzó a gritarle para que cesara en su intento de entrar en el local.

Sus gritos hicieron efecto y el ladrón decidió no entrar a robar a pesar de que ya tenía el cristal de la puerta completamente destrozado. El vecino vio con estupor como se marchaba del lugar calle abajo, pero no lo hacía corriendo para huir del lugar sino que se fue andando tranquilamente.

La Policía lo localizó poco después en el entronque de Fernández Balsera con Doctor Graíño

Tras la alerta dada, en la zona se personó rápidamente una patrulla de la Policía a la que le pudo dar una descripción del individuo que destrozó la cristalera de la puerta para tratar de acceder al establecimiento. Comenzó entonces el trabajo policial que concluyó con la detención de esta persona no muy lejos, lo interceptaron en el entronque de las calles Doctor Graíño y Fernández Balsera.

Este sábado Bonyour todavía tenía destrozada la cristalera de acceso. Este establecimiento es un supermercado que abre de ocho de la mañana a once de la noche todos los días y que une una cafetería.