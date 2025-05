Los vecinos del Alto del Vidriero, en Avilés, piden la apertura de las escuelas La asociación lamenta que el Ayuntamiento no les permita utilizarlas y denuncia el malgasto de fondos en rehabilitar el edificio y no darle uso

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 19 de mayo 2025, 00:00 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos L'Alto, de reciente creación, inscribió ayer a sus socios. Esto no sería noticia si no fuera por el hecho de que lo hizo en la calle, delante de las antiguas escuelas del Alto del Vidriero. Eligió este espacio para visualizar así su aspiración de que el Ayuntamiento abra este espacio público y que se lo ceda a la entidad cada vez que lo solicite para realizar alguna actividad, algo que hasta ahora no ha sido así.

«Hace más de dos años que finalizó la reforma de estas escuelas y siguen sin tener el uso para el cual se rehabilitaron», señalan desde la asociación vecinal. Recuerdan que el objetivo era, según se recogía en el proyecto, «ofrecer un lugar de reunión para la Asociación de Vecinos y otras entidades vecinales y aumenta la oferta cultural de la zona».

El pasado 6 de marzo, la Asociación de Vecinos L'Alto solicitó el uso de las escuelas para llevar a cabo la inscripción de los socios, pero, según aseguran, «aún no hemos tenido respuesta por parte del Ayuntamiento. Solicitamos el uso de la escuela porque según el informe por el que se procedió a su rehabilitación, uno de sus múltiples usos es la reunión de asociaciones vecinales».

Por eso, el acto de ayer de inscribir a los socios en la calle ante este edificio fue, según se indica desde la entidad, «una denuncia doble. Por un lado, el menosprecio por parte del Ayuntamiento para con esta asociación al no contestar a ninguna de nuestras propuestas o peticiones desde nuestro inicio; y por otro, el malgasto de fondos en rehabilitar edificios para luego no darles el uso».

Temas

Avilés