Las caries de nuestros ancestros

Alba Morán-Álvarez Oviedo Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:55

La salud bucodental es un indicador de nuestra salud general, y también puede ser determinante de la misma. Desde hace unos años la investigación científica deja clara la importancia de la microbiota, las bacterias que nos habitan y conviven con nuestras células. La disbiosis, o desequilibrio entre las especies de microorganismos de nuestro interior, tiene como consecuencia la pérdida de la salud. Hay diferencias en las poblaciones bacterianas de personas con cáncer, enfermedades neurodegenerativas, endometriosis e incluso cáncer. De hecho, las diferencias en la composición de determinadas poblaciones bacterianas, como la microbiota intestinal, puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la respuesta a un tratamiento. Tanto es así que existen ensayos clínicos en los que se transfieren bacterias intestinales desde una persona sana a una con determinadas enfermedades, por ejemplo, algunos tipos de cáncer colorrectal, para mejorar su respuesta algunos tipos de inmunoterapia.

Pero, si las bacterias son tan importantes y es tan importante cuidar de la salud de nuestra microbiota para envejecer bien, ¿cómo lo hacían nuestros antepasados? Sin cepillos de dientes y la importante visita anual al dentista, ¿mantenían las piezas durante toda su vida? En este sentido las investigaciones antropológicas, que actualmente siempre van a acompañadas de exhaustivos estudios químicos, revelan que nuestros ancestros llevaban una dieta considerablemente más equilibrada que la actual. Con un alto contenido en fibra y baja en azúcares, la dieta de nuestros predecesores prevenía la enfermedad gingival y periodontal. Esto es posible gracias a que al reducir el contenido en azúcares libres, como la sacarosa o azúcar de mesa, se establece un equilibrio adecuado entre las bacterias de todo el tracto digestivo y se reducen los niveles de inflamación.

La buena noticia es que estas adaptaciones sieguen siendo posibles para nosotros, una dieta así es posible y saludable también en la actualidad.

