IA o modelo de lenguaje

La semana pasada conseguí un asiento en una de las cotizadas sillas de la sala de conferencias del festival Celsius 232. Este evento reúne a escritores reconocidos y admirados a nivel mundial con lectores, editores y varios profesionales de las artes. ¿Qué hacía allí una científica? Dejando mi reflexión sobre la necesaria creatividad y el valor cultural de las ciencias experimentales lo resumiré en qué me limitaba a disfrutar.

Uno de los temas más mencionados en las distintas conferencias fue el riesgo que la inteligencia artificial supone para las profesiones creativas. Está temática no fue sorprendente, pero si me llamó la atención la elección de vocabulario. Brandom Sanderson, cuya lectura recomiendo, se refirió a ella como modelo de lenguaje, no como inteligencia.

El efecto ELIZA fue descrito por primera vez en 1966 a partir del bot conversacional ELIZA, desarrollado por el informático del MIT Joseph Weizenbaum consiste en atribuir consciencia a algo que en realidad solo es un conjunto de estructuras lingüísticas coherentes generadas con base en determinados análisis estadísticos. La IA no es inteligente ni consciente, no es HAL9000 en 2001, odisea en el espacio.

Y, si bien soy una gran defensora de sus aplicaciones en investigación y biomedicina, como bióloga entiendo la consciencia como una propiedad emergente que se deriva de la actividad neuronal: subjetiva, única y continua, en palabras del psicobiólogo Ignacio Morgado. Esta consciencia está controlada por red formada entre la corteza frontal y parietal, sus conexiones con el tálamo, el claustro y otras áreas subcorticales que intervienen en los niveles de conciencia que varían, por ejemplo, durante el sueño. No es una construcción artificial o subjetiva. No debemos olvidar que es la actividad neuronal de nuestro cerebro biológico la que nos convierte, a cada uno de nosotros, en creadores inteligentes.