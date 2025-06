¿Somos lo que comemos?

Alba Morán-Álvarez Oviedo Jueves, 5 de junio 2025, 22:24 Comenta Compartir

Una buena nutrición es esencial para mantrener la la salud, para crecer, para envejecer de la mejor manera posible, pero, ¿es cierto que somos exactamente lo que comemos?

Todos los alimentos, desde los más saludable sa los ultraprocesados, está compuesto por moléculas a las que llamamos macronutrientes: los hidratos de carbono, que incluyen los azúcares; los lípidos, coloquialmente conocidos como grasas; y los aminoácidos que forman las proteínas. También son cruciales los llamados micronutrientes: las vitaminas y los minerales. Los micronutrientes, por lo general, están mucho más presentes en los alimentos naturales, como las frutas y verduras, que en los procesados, aunque también pueden ser añadidos a alimentos procesados como los cereales enriquecidos en hierro o calcio. Por tanto, lo que nos aporta la comida son estas moléculas conocidas como nutrientes, que nuestro cuerpo descompone a lo largo de la secuencia de procesos que componen la digestión, para dar lugar a los bloques con los que consturimos nuestras propias células. Pero una vez absorbidos en nuestro intestino, el destino de estos 'bloques de construcción' depende de muchos aspectos diferenes, incluyendo nuestros genes, que son instrucciones para, especialmente, fabricar proteínas, nuestro ambiente metabólico y hormonal y nuestra demanda energética. Nuestro cuerpo es incapaz de distinguir de dónde vienen esos bloques, no sabe si el alimento que se digirió era más o menos saludable, pero sí que trabaja con lo que le damos. En este sentido, conviene recordar que nuestro cuerpo no distingue dos moleculas iguales, la glucosa es glucosa venga de donde venga, pero los alimentos no procesados son más completos nutricionalmente: combinan una mayor cantidad y diversidad de macro y micronutrientes, y generan una mejor respuesta hormonal. No se trata solo de aportar ladrillos moleculares a nuestro cuerpo, sino de cómo permitimos que se construya en función del proceso por el que nos nutrimos.

