Corazones de espinaca

Si necesitases un corazón, ¿querrías uno vegetal? Esta idea no es parte de un universo de ciencia ficción sino que pertenece al de la ciencia. Existe un campo de investigación y desarrollo apasionante al que llamamos ingeniería de tejidos. Los ingenieros de tejidos forman equipos interdisciplinares con científicos del ámbito Bio, químicos, físicos, ingenieros y programadores que buscan generar estructuras bio compatibles que se puedan aplicar, entre otras muchas cosas, a la medicina regenerativa.

Siendo española la disponibilidad de órganos y tejidos de donante me resulta mucho más alentadora que a cualquier otro europeo, soy donante en el mayor caso de éxito a nivel mundial, con más de 130 donaciones por cada millón de personas según la última revisión de 'The Lancet' en 2021. Pero ni siquiera en la red española, a la que me uní a los 18 años, se puede prescindir de la ingeniería de tejidos. Si no, que se lo pregunten a los aproximadamente 5.000 pacientes que esperan aquí. No siempre hay un donante compatible y, cuando la donación se completa, en muchos casos sigue habiendo riesgo de rechazo.

Para evitar esto la ingeniería de tejidos también ofrece una respuesta: permite la creación de 'órganos fantasma', órganos de donante en los que se han eliminado las células, dejando solo las estructuras extracelulares que pueden ser colonizada por células del propio paciente.

Pero en el contexto de la investigación los límites son aún más amplios: se están desarrollando órganos con estructuras vegetales, en las que queda el esqueleto de celulosa tras la eliminación de las células. Estos modelos de hojas de espinaca fantasma pueden albergar células cardíacas que laten en su interior. Y aunque esto aún forma parte del contexto científico y no clínico, es un paso más en la dirección correcta.