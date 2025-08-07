El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corazones de espinaca
'La ciencia con Alba'

Corazones de espinaca

Alba Morán-Álvarez

Alba Morán-Álvarez

Oviedo

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:27

Si necesitases un corazón, ¿querrías uno vegetal? Esta idea no es parte de un universo de ciencia ficción sino que pertenece al de la ciencia. Existe un campo de investigación y desarrollo apasionante al que llamamos ingeniería de tejidos. Los ingenieros de tejidos forman equipos interdisciplinares con científicos del ámbito Bio, químicos, físicos, ingenieros y programadores que buscan generar estructuras bio compatibles que se puedan aplicar, entre otras muchas cosas, a la medicina regenerativa.

Siendo española la disponibilidad de órganos y tejidos de donante me resulta mucho más alentadora que a cualquier otro europeo, soy donante en el mayor caso de éxito a nivel mundial, con más de 130 donaciones por cada millón de personas según la última revisión de 'The Lancet' en 2021. Pero ni siquiera en la red española, a la que me uní a los 18 años, se puede prescindir de la ingeniería de tejidos. Si no, que se lo pregunten a los aproximadamente 5.000 pacientes que esperan aquí. No siempre hay un donante compatible y, cuando la donación se completa, en muchos casos sigue habiendo riesgo de rechazo.

Para evitar esto la ingeniería de tejidos también ofrece una respuesta: permite la creación de 'órganos fantasma', órganos de donante en los que se han eliminado las células, dejando solo las estructuras extracelulares que pueden ser colonizada por células del propio paciente.

Pero en el contexto de la investigación los límites son aún más amplios: se están desarrollando órganos con estructuras vegetales, en las que queda el esqueleto de celulosa tras la eliminación de las células. Estos modelos de hojas de espinaca fantasma pueden albergar células cardíacas que laten en su interior. Y aunque esto aún forma parte del contexto científico y no clínico, es un paso más en la dirección correcta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  3. 3 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  4. 4 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10

    Verano negro en Asturias por muertes atribuibles al calor: 41 desde junio, casi cuatro veces más que el año pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Corazones de espinaca