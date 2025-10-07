John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, premio Nobel de Física 2025 El Instituto Karolinska de Estocolmo ha comunicado la decisión por «el decubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico»

El Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado a John Clarke, de la Universidad de California, Michel H. Devoret, de la Universidad de Yale y la Universidad de California y John M. Martinis, de la Universidad de California, por «por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico».

En 2024 fueron premiados con el Nobel de Física John J. Hopfield, de la Universidad de Princeton (USE) y Geoffrey E. Hinton, de la Universidad de Toronto (Canadá), por «descubrimientos e inventos fundamentales que permiten el aprendizaje de máquinas y las redes neuronales artificiales».

Se han otorgado 119 Premios Nobel de Física desde 1901. No se concedió en seis ocasiones: en 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 y 1942, ya que los estatutos de la Fundación Nobel establecen que «si ninguna de las obras se considera de la importancia indicada, el dinero del premio se reservará hasta el año siguiente».

