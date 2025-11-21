Annie Leibovitz, de sus satánicas majestades a las borbónicas

Miguel Lorenci A Coruña Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Comenzó retratando sus satánicas majestades y sus 'camellos' para acabar fotografiando majestades borbónicas y británicas. Annie Leibovitz (Connecticut,1949) ha creado con sus fotos el maravilloso mundo que se comprime en 'Wonderland'. Así se titula la primera gran retrospectiva en España de la aclamada fotógrafa, la mejor del mundo para alguna, la mejor pagada sin duda, y ha sido posible gracias a la Fundación Marta Ortega Pérez (FMOP).

Reúne cientos de sus sofisticadas y glamurosas imágenes, muchas incrustadas en la memoria colectiva de varias generaciones, en un montaje nada glamuroso. Espartano, con fotos sin cartelas ni marcos, sujetas con chinchetas sobre corcho y cubiertas de un inoportuno y molesto metacrilato plagado de reflejos.

'Wonderland' se inaugura este sábado en el Muelle de Batería del puerto coruñés. Hasta el 1 de mayo se podrá ver en ese santuario de la imagen de moda al borde del Atlántico todo el trabajo de Leibovitz. Es la primera fotógrafa en una serie que ha mostrado antes el trabajo de maestros como Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn y David Bailey. «Ojalá sea la primera de muchas», desea la estadounidense.

«No soy una fotógrafa de moda: no me la tome ni me la tomo muy en serio», repite como un mantra la fotógrafa que dedicó tres lustros al género y reinó en 'Rolling Stone' 'Vogue y Vanity Fair' y ha retratado a un casi un centenar de diseñadores. Lleva más de medio siglo consagrado personajes con su cámara, de modo que en el mundo de la moda, el cine espectáculo y la política no eres nadie si Leibovitz ni te ha fotografiado.

«Annie parece viajar con la mirada asombrada de una extraña, guiándonos por esos mundos que a todos nos encantaría visitar», aseguró Anna Wintour, la 'papisa' de la moda que al frente 'Vogue' contribuyó a hacer de Leibovitz una estrella tan fulgurante como las modelos que fotografiaba.

Estrellas

La exposición recorre esa 'maravilloso universo plagado de personajes notables e historias extraordinarias. Se abre con sus primeros años, con una instalación inmersiva en torno al seminal trabajo de Leibovitz con los Rolling Stones. En 1975 fue «una gira salvaje que casi me mata: no tenia un puta idea de donde en metía y no vi la luz del día en tres meses» cuenta de tiempo de sexo drogas y rock en el que «conducóa como loca de Los Ángeles a San Francisco u no derjaban de multarme», explcó. Se labró entonces su legendaria reputación con sus retratos íntimos de músicos 'satánicos' como Mick Jagger y Keith Richards, y genios musivales más comedidos como Bob Dylan o John Lennon. «Era una joven alocada y energética y la cámara me salvó la vida» , confiesa señalando «una foto de mi camello».

Interés universal

Se cierra la expo con una serie de proyecciones en la que aparecen los reyes Felipe VI y Letizia, fotografiados hace dos años para el Banco de España. ¿Es más apasionante fotografiar reyes reales que reyes del rock, el cine o la moda? Preguntamos. «Todo el mundo es interesante. Lo hago lo mejor que puedo sea el modelo quien sea. Trato de comprenderlo sea rey, actriz o roquero», contesta con corrección política una 'reina' de la fotografía que desmiente su fama de ogro.

«Los reyes me permitieron hacer lo que quisiera y yo quería algo formal, basado en la tradición y así fue, Hice lo que quise», recuerda «El rey estaba más relajado y la reina más nerviosa y preocupada; fue ella quien decidió utilizar el formidable vestido de Balenciaga acentuando la institucionalidad de la foto», explica

Las secciones 'Early Years' y 'Stream of Consciousness' muestran la evolución de los códigos y estilos de la fotógrafa y plasman su proceso de creación Ambas secciones acogen retratos de conocidos escritores, intérpretes y artistas visuales: Demi Moore, Cameron Díaz, Salman Rushdie, Tom Cruisae, Tarantino, Patti Smith o David Byrne junto con imágenes de paisajes, interiores y objetos.

«Posee un talento mágico para captar el aura de las personas que retrata. Su genio reside en su capacidad para encontrar continuamente esos momentos, esas verdades, que no están a la vista de nadie más»m asegura Marta Ortega Pérez, presidenta, de la Fundación MOP. La hija de Amancio Ortega y directora de Inditex destaca la «extraordinaria capacidad» de Leibovitz «para representar a mujeres de todas las edades y dotarlas de una belleza y dignidad sin igual».

No están en la muestra sus fotos más icónicas, como es la última imagen de John Lennon desnudo y abrazado en posición fetal a Yoko Ono -tomada unas horas antes de que el ex Beatle fuera asesinado-, la última foto de Richard Nixon como presidente de EEUU -al subir al helicóptero cuando abandonaba la Casa Blanca-, la de Whoopi Goldberg en una bañera llena de leche y la sesión con la reina Isabel II de Inglaterra en el palacio de Buckingham con motivo de su visita oficial a Estados Unidos en 2007.

Hoy dice que lo más «apasionante de la fotografía ocurre en el fotoperiodismo». Tanto que le hace «llorar» y que le lleva a creer que la fotografía «es fuerte como arte». «Vivimos una época políticamente difícil y la moda y la comedia, que es lo que vemso aquí, te ayuda a sobrevivir», se felicitó.

A sus 76 años, Leibovitz está «muy a gusto» en su piel y encantada con su labor. «No se habla lo suficiente de la maravilla que es envejecer. Sabes qué haces, lo que no quiere decir que lo hagas bien», concluye

La exposición se acompaña de una película y una publicación producidas para la ocasión por la Fundación MOP. Incluye entrevistas con estrechos colaboradores y modelos de Leibovitz, como Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.

