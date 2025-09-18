El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nieves Castaño, Juan Ponte, Álex Zapico, Beatriz Coto y Roberto Suárez, durante la presentación. Pedro Timón

Asturias reivindica la cámara «para relatar con fuerza este momento crítico de la humanidad»

Quince charlas, cinco muestras, presentaciones de libros y hasta un taller darán forma en octubre al Encuentro Internacional de Fotoperiodismo

Aida Collado

Aida Collado

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:48

1, 2 y 3 de octubre. Esas son las fechas en las que se celebrará el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias y en ... las que se reunirán en el Principado profesionales del sector, cineastas, periodistas y activistas de diferentes países con un mismo objetivo, explicado ayer en la Escuela de Hostelería de Gijón por la organización: analizar el papel de la narrativa visual para denunciar las vulneraciones de los derechos humanos y las injusticias sociales en un tiempo en el que los fotoperiodistas tienen prohibida la entrada en territorios como Gaza, «ejemplo de la propoganda y la desinformación», tal y como apuntó el director de la cita, Álex Zapico.

