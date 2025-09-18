Asturias reivindica la cámara «para relatar con fuerza este momento crítico de la humanidad»

1, 2 y 3 de octubre. Esas son las fechas en las que se celebrará el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias y en ... las que se reunirán en el Principado profesionales del sector, cineastas, periodistas y activistas de diferentes países con un mismo objetivo, explicado ayer en la Escuela de Hostelería de Gijón por la organización: analizar el papel de la narrativa visual para denunciar las vulneraciones de los derechos humanos y las injusticias sociales en un tiempo en el que los fotoperiodistas tienen prohibida la entrada en territorios como Gaza, «ejemplo de la propoganda y la desinformación», tal y como apuntó el director de la cita, Álex Zapico.

En el acto intervinieron, además, Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación; Juan Ponte, director de la Agenda 2030 en Asturias; Nieves Castaño, representante de Médicos del Mundo; y Roberto Suárez, director de la Escuela de Hostelería de Gijón.

El encuentro contará con un amplio programa de actividades que incluye 15 charlas sobre fotoperiodismo, cine y derechos humanos, una proyección colectiva con trabajos de los ponentes y de los participantes en el premio, además de presentaciones de libros y un taller especializado en fotoperiodismo. Entre los invitados destacan figuras de reconocido prestigio como Óscar Camps, fundador de Open Arms; la guionista y escritora Lola Salvador; la escritora y periodista Patricia Simón; Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras España; José Fernández, presidente de Médicos del Mundo; y el fotógrafo palestino Kayed Hammad, entre otros.

Además en el programa se incluyen cinco exposiciones, 'This is war', de Manu Brabo, abierta en el Museo Barjola; 'Pão', de Mathias Gómez Martial, desde ya en la Biblioteca Jovellanos; 'Los Rostros de Papúa', de Fernando de Silva, que podrá verse en octubre en el Café Dindurra, y 'El Mundo de la Sidra', de Xurde Margaride, también en octubre en la Escuela de Hostelería de Gijón. Y, como gran colofón, las imágenes saltarán a la calle con la muestra del Premio Internacional de Fotoperiodismo Luis Valtueña junto con la exposición del premio de Fotografía Humanista, certamen propio del encuentro, que se instalarán en el Paseo de Begoña.