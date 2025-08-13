El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Consejos de mi güelo', el proyecto de María Ortiz.

Cuerpo, memoria y tecnología se instalan en Laboral

Seis nuevos proyectos aterrizarán en septiembre en el centro de arte gracias a la II Convocatoria de Residencias Artísticas

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:27

El nuevo curso llega cargado de novedades a Laboral Centro de Arte. Además de la incorporación de su nueva directora, Semíramis González, en ... septiembre aterrizarán también los seis nuevos creadores seleccionados en la II Convocatoria de Residencias Artísticas. Una iniciativa que, desde su implantación en 2017, ha acogido ya más de 120 proyectos y 300 participantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonnie Tyler conquista Poniente
  2. 2

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  3. 3 Asturias vigila los incendios de León tras estabilizar el de Cangas del Narcea: «Estamos en niveles máximos de riesgo»
  4. 4 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  5. 5

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  6. 6

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  7. 7

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  8. 8

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
  9. 9 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  10. 10 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuerpo, memoria y tecnología se instalan en Laboral

Cuerpo, memoria y tecnología se instalan en Laboral