Doce nuevas miradas sobre la naturaleza, la tecnología y el hombre E. C. Laboral Centro de Arte regresa a la senda de las grandes exposiciones con 'Ecovisionarios', una muestra que indaga en las conexiones entre biosfera, tecnosfera y seres humanos JOSÉ L. GONZÁLEZ Viernes, 24 mayo 2019, 17:40

Un documental de Chris Jordan en el que los albatros alimentan con ternura a sus polluelos con plásticos que confunden con peces y que conducen a los animales a la muerte. Un globo terráqueo dentro de una pecera alrededor del cual flotan miles de partículas verdes que visualizan la contaminación ambiental que sufre el planeta y que firma el colectivo HeHe. Plantas robotizadas que se mueven en busca de la mejor luz gracias a sensores que interpretan sus cambios internos y que ofrece Aline Veillat. El paisaje sonoro de las reservas de la biosfera asturianas que interactúan con el ruido ambiental del Patio Corintio de la Universidad Laboral y que plantea Juanjo Palacios. Todo esto y mucho más forma parte de la exposición 'Ecovisionarios', la producción con la que Laboral Centro de Arte regresa a la senda de las grandes muestras y que podrá verse hasta el 26 de octubre en el espacio gijonés.

'Ecovisionarios' es un compendio de obras de doce artistas internacionales que reflexiona desde la heterogeneidad y con herramientas propias del arte contemporáneo y la ciencia sobre las relaciones entre biosfera, tecnoesfera y seres humanos. «Habla de estos campos, pero no como algo separado, sino todo lo contrario. Habla de la coexistencia, de la interrelación de todos los seres vivos. Esta exposición cuestiona el pensamiento dicotómico que tradicionalmente enfrentó al ser humano con la naturaleza», señaló en la inauguración de la muestra Karin Ohlenschläger, directora de Laboral Centro de Arte y una de las comisarias de la producción.

Han sido dos los años de intenso trabajo que han hecho posible sacar adelante este proyecto. No lo han hecho solos desde el centro gijonés. El Bildmuseet de Umeå (Suecia), House of Electronic Arts (HeK) de Basilea (Suiza) y el MAAT- Museo de Arte y Arquitectura de Lisboa (Portugal) son coproductores de una exposición concebida como un 'work in progress' a la que también se han sumado el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid y la Royal Academy of Arts de Londres (Inglaterra). «Hasta hace pocos años la ecología era algo que tenía que ver solo con los 'verdes'. Ahora está en todas las agendas políticas. La participación de las prácticas artísticas en colaboración con otros agentes es importante y revelador», señaló Karin Ohlenschläger.

Porque 'Ecovisionarios' no es solo un compendio de propuestas artísticas. Detrás de los proyectos hay investigaciones y colaboraciones con científicos de diferentes campos que han permitido conocer procesos hasta ahora ocultos o desarrollar nuevas tecnologías. Es el caso de la propuesta 'Biotricity', de Rasa Smite y Raitis Smits, una exploración de ecosistemas locales para imaginar posibles escenarios futuros de energías renovables que se ha traducido, entre otras cosas, en el desarrollo de una batería en la que la energía la generan bacterias que viven en el lodo. «Las bacterias viven en el fango y liberan electrones, que nosotros consumimos», explicó Rasa Smite, presente en la inauguración. Un nuevo desarrollo es también la base de la propuesta de Haidy Baggenstos y Andreas Rudolf, quienes presentan 'Fostering Duckweed'. Estos dos artistas suizos lograron recuperar la lenteja de agua, un alimento de gran capacidad nutricional. A través de él, plantean «una narrativa futurista» sobre cómo podría ser la vida futura del ser humano incluso en otros planetas.

La memoria guardada en el musgo que Vanessa Lorenzo saca a la luz a través del sonido en 'Mossphone'; la investigación en nuevos biomateriales creados a partir de bacterias que activan las abejas que propone AnneMarie Maes en 'Intelligent Gerilla Beehive'; la compresión del mapa sonoro del bosque suizo de Pfynwald que revela cómo le afecta una sequía y, por tanto, el cambio climático que plantea Marcus Maeder en 'Perimeter Pfynwald'; el registro de los sonidos del fondo del mar y cómo estos se ven alterados por la acción humana de Ursula Biemann; la relación simbiótica que puede establecerse entre hombres y plantas que en 'Symbiotic Interaction' muestran María Castellanos y Alberto Valverde; y la visualización del consumo de CO2 que realizamos cuando realizamos una búsqueda en Google que muestra Joana Moll en 'CO2GLE' y 'Defooooorest' son otros de las propuestas que se incluyen en esta muestra que invita al conocimiento, la reflexión y el disfrute estético.