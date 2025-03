Iker Cortés Madrid Sábado, 6 de junio 2020, 12:59 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

El miércoles, 11 de marzo, a las ocho de la tarde, Pablo se quedaba sorprendido ante los pasillos desiertos del Museo Nacional del Prado. «Vine ese día por casualidad, no sabía que cerraban, y estaba flipando porque no había casi nadie», cuenta. Hoy, este amigo del museo de 44 años, no se ha querido perder la reapertura de la pinacoteca, tres meses después de que la pandemia lo cambiara todo. «Me hacía ilusión volver. Es especial y extraño», reconoce. Pero es que además tiene sus cosas buenas: «Me he pasado quince minutos yo solo con 'Las meninas', que es algo que no creo que pueda repetir jamás».

Como él cientos de personas han ido entrando en un museo distinto, con más medidas de seguridad -los visitantes deben limpiarse las suelas de los zapatos antes de entrar y una cámara mide su temperatura- y señales en el suelo para que se mantenga la distancia social, y que ha decido acumular en su enorme pasillo central y en las salas laterales muchas de las grandes obras que se reparten por el complejo museístico, en una exposición llamada 'Reencuentro', que estará disponible hasta el 13 de septiembre.

Dice Pablo que es «una especie de grandes éxitos lo que han creado en un espacio reducido, como un recopilatorio musical». Y va más allá: «Es un poco apabullante, con un montón de temas y de obras metidas a presión en un tiempo y espacio reducidos. Te sientes desubicado, pero es bonito que haya una razón histórica para que las cosas cambien de sitio. Esto lo recordaremos siempre, será un día histórico y algo que no va a volver a pasar, afortunadamente».

En la cola, media hora antes de que el centro abriera sus puertas, estaban Mónica y Francisco, de 45 y 42 años. «Después de tanto confinamiento, nos parecía una ocasión especial venir aquí. Sobre todo porque el aforo es limitado y eso te da la oportunidad de ver los cuadros de una forma más íntima y más personal. Nos vamos a poder detener más en ellos y vamos a disfrutar más las obras», aseguran quienes estuvieron por última vez en enero.

En cambio Raúl Oter, de 48 años, es de los que visita el Prado al menos una vez al mes. Hoy ha sido el primero en cruzar la entrada. «Es una sorpresa la nueva distribución -comenta entusiasmado-, me parece una idea brillante porque han concentrado todo en un espacio reducido lo mejor».

Ampliar Raúl Oter, el primer visitante del Museo del Prado. José Ramón Ladra

A Laura, de 28 años, que cursa Historia del Arte, los vellos se le erizaban al caminar por el pasillo central del Prado. «Han cambiado todos los cuadros y están todos como muy juntos... He sentido mucha emoción, estoy como nerviosa de volver a estar aquí», dice esta joven que realiza a menudo recorridos por el museo con niños.

Esa emoción por redescubrir y descubrir un museo nuevo también la tenía Ana Isabel, vigilante de la sala donde descansan 'Las meninas', que han debido hacer un montón de nuevos amigos durante el confinamiento, a juzgar por la cantidad de obras que se han recolocado en esta sala. «Volver al Prado es maravilloso», dice. «Estoy encantada de volver al trabajo. Que la gente pueda volver a la cultura es un ejemplo de vuelta a la normalidad, entre comillas», señala quien está pendiente de que se guarden las distancias y de que no más de cincuenta personas estén en la sala. Es tan rara la situación, que el centro está permitiendo tomar fotos de los cuadros sin flash.

Arriba, un quinteto de cuerda ha interpretado el 'Himno de la Alegría' de Beethoven. Debajo, una mujer observa un cuadro en el Prado y un hombre se mide la temperatura antes de entrar. José Ramón Ladra

Y es que está claro que el de hoy es un día especial. No en vano, la apertura del centro ha contado con un recibimiento musical a cargo de un quintento de cuerda que, frente a 'Las meninas', ha interpretado el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, el 'Himno a la alegría'. Lo ha hecho dos veces: la primera para el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y el resto de autoridades presentes en la reapertura, y la segunda para los visitantes, que recibían la composición como un regalo de esperanza. Fuera, una decena de guías oficiales de turismo portaban mensajes en apoyo a la reapertura del museo. «Se reactiva la cultura y eso es buena noticia», decían frente al recinto.

Otras pinacotecas

Pero el del Prado no ha sido el único museo que ha abierto sus puertas hoy. las colas en el Thyssen y el Reina Sofía también estaban presentes. En el Reina Sofía, Mercedes, de 30 años, admiraba 'Muchacha en la ventana', de Dalí. «Estoy redescubriendo Madrid. Vivo en Irlanda, y estoy aquí hasta que pueda volver. Creo que nunca había venido al museo», explica esta joven que echa de menos la normalidad.

Ver fotos Imagen. Dos visitantes observan el Guernica, en el Museo Reina Sofía. José Ramón Ladra

Irene, de 36, hacía cola para ver el Guernica. «Llevábamos casi tres meses de rutina y hemos venido al museo por hacer algo diferente», cuenta. A Irene no se le ha hecho raro volver a un museo con algunas salas bastante atestadas: «Nos estamos acostumbrando al rollo de la mascarilla y de las distancias, pero en museos como éste, que están siempre llenos, se agradece tener menos aglomeraciones y un poco más de tiempo para disfrutarlos», reconoce.