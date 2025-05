José Santamarina y Lisardo Menéndez, en el verano del Museo de Bellas Artes de Asturias

Dos exposiciones temporales llenarán de arte el verano del Museo de Bellas Artes de Asturias. 'José Santamarina, gráfica pura' es el título de la muestra ... que abrirá sus puertas el 26 de junio para quedarse hasta el 28 de septiembre en la planta menos uno del edificio de la ampliación. Una de las principales figuras del diseño gráfico a nivel nacional, José Santamarina (Oviedo, 1941), es el protagonista de una muestra que es ya la segunda que el Bellas Artes le dedica (la primera fue en 1982). Propone un recorrido por la trayectoria de este genial grafista desde la década de los años sesenta del pasado siglo XX hasta los primeros años del XX. A ella se suma una representación de su trabajo como artista. En ambas perspectivas creativas, Santamarina destaca por lo cuidado de su trabajo, en el que la importancia de la geometría, el color y la idea fueron claves en la concepción de todo un itinerario que ha hecho de él una de las principales referencias de la gráfica española.

José Santamarina Laviada tuvo una amplia carrera como docente en Oviedo y diseñador gráfico que le llevó a obtener multitud de galardones a finales del siglo pasado. Llegó a ser seleccionado por Emilio Gil para la publicación 'Pioneros del diseño gráfico en España, 15 de los grafistas españoles más relevantes' (Index Book, Barcelona) y en 2018 fue elegido por la editorial Taschen para 'The History of Graphic Design, vol. 2, 1960-today' como uno de los 118 diseñadores más importantes de ese periodo. Varias revistas y anuarios especializados de Suiza, Inglaterra, Alemania, Italia, Canadá, Japón, EE UU y España, entre otros países, han mostrado sus creaciones. Pero hay más: E l Victoria and Albert Museum (Londres), el International Desing-Zentrum (Berlín), el Icograda Audio Visual (Lancashire, Inglaterra), el Museo de Dibujo Castillo de Larres (Huesca), el Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid) y el Museu del Disseny (Barcelona) son algunas de las instituciones que albergan sus trabajos.

La exposición está comisariada por la historiadora del arte Sara Moro y los hijos del diseñador Carmen y Miguel Santamarina.

El 31 de julio será en el Palacio de Velarde donde se inaugure una nueva exposición, la intervención específica titulada 'Lisardo Menéndez. Vértigo/ en el vacío/ Yo', que habrá de quedarse hasta el 26 de octubre. Nacido en Mieres en 1960, su obra se caracteriza por su gran calidad y absoluta coherencia formal. Adscrita a una especie de abstracción geométrica, en él todo es quietud, serenidad, silencio, elegancia y sensibilidad. Color, forma, estructura, superficie y luz son algunos de los conceptos en torno a los cuales el artista tejerá este nuevo proyecto comisariado por Gabino Busto.

Llegará el 24 de julio al museo una obra invitada para exponerse en él hasta el 26 de octubre. Ocupará lugar en la sala 1 de Velarde el Busto relicario de santa Inés, procedente del Museo de la Colegiata del Colegio-Noviciado de San Luis de Villargarcía de Campos (Valladolid). Se trata de un busto femenino de procedencia flamenca, de autoría anónima, realizado hacia el último tercio del siglo XVI, destinado al relicario de doña Magdalena de Ulloa (1525-1598), en el colegio-noviciado de la Compañía de Jesús en Tierra de Campos.