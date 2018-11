La Asturias que agoniza hecha película El párroco de la zona rural, rezando . / E. C. La película parte de la historia de una cineasta asturiana que regresa a las cuencas para contar los últimos coletazos de la minería del carbón Tito Montero protagoniza el domingo uno de los seis pases especiales del FICX con 'El pasado presente' MIGUEL ROJO GIJÓN. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:20

Planos fijos con una Asturias que languidece mostrándose ante la cámara. «Si Palacio Valdés hablaba de la minería que llegaba y cómo lo que él conocía iba a desaparecer, ahora estamos en otro momento parecido. Aquella Asturias rural que en el siglo XIX ya estaba en decadencia sigue estándolo, y además agoniza la minería, que era lo que había venido a sustituir ese modo de vida», analiza Tito Montero (Oviedo, 1978), director de 'El pasado presente'. En su opinión, «los códigos con los que se trabajó desde la transición no eran correctos. Tenemos que repensar qué hicimos mal para no repetir los mismos errores. Lo que pasa es que ahora ya no tenemos margen, la reconversión ya acabó. Era esto y a las nuevas generaciones les toca trabajar en este contexto. ¿Qué lugar ocuparemos en el mundo en las próximas décadas?». Esa es la pregunta a partir de la que trabaja este realizador asturiano para dar forma a su película, la única asturiana incluida entre los pases especiales del Festival Internacional de Cine de Gijón, que empieza mañana. Este domingo, a las 20 horas en el Teatro de la Laboral y con entrada libre, será el estreno del filme, y allí estará su director para contarlo.

La historia parte de una cineasta asturiana emigrada. Elisa Cepedal vive en Londres desde hace más de una década y se ve inmersa en la necesidad de regresar a sus raíces. Siempre había querido rodar su primer largometraje en el lugar donde nació y reflejar lo que la minería significaba para toda una comarca, para toda una región. Para poder hacerlo, tenía que ser ahora. Había que rodar a los últimos mineros en activo antes de que los pozos cerrasen, y en ello está. «Para mí era importante registrarla a ella mientras hacía su trabajo», explica Montero. Cine dentro del cine para contar el final de una forma de entender la vida.

La película, que se inicia con un paneo sobre la cuenca del Nalón mientras suena la canción tradicional asturiana 'Ay, un galán d'esta villa' -«la aldea perdida de Palacio Valdés desde otro punto de vista»-, muestra a través de sus gentes esa «aldea general» que es Asturias. Ganaderos que no ven jóvenes que vayan a mantener el modo de vida del pueblo, un cura rural que se queda sin feligreses, negocios locales en los que los jubilados son los principales clientes, agricultores emprendedores que ven en el regreso al campo una salida al actual momento de declive -una de las pocas miradas optimistas-, un periodista que entrevista a la cineasta que regresa, los sindicatos tratando de mantener vivo el espíritu de lucha, el profesor Joaquín Ocampo hablando a sus alumnos sobre el declive de la minería...

Y todo con la cámara estática, viendo la realidad pasar. «Me interesa establecer un punto de vista, lo esencial del cine en mi opinión, y esculpir el tiempo, dejando que las cosas sucedan», explica el director. Una forma de hacer que liga la película de Montero con los orígenes del cine -la salida de la fábrica de los hermanos Lumière o una de las primeras películas rodadas en Asturias, que registró también la salida de unos mineros en Mieres del camino- y establece vínculos con cineastas como Raymond Depardon, Alexandre Sokúrov, Jean Vigo o, de forma más cercana, Ramón Lluís Bande. Caminos paralelos a la industria cinematográfica comercial, vías divergentes para contar historias. Y haciéndolo desde lo local, tratando de trascender por medio de la no ficción, haciendo películas que cuentan vivencias universales.

«Yo creo que la película refleja la realidad de Asturias. Puede haber una luz al final del túnel» -un plano de las obras, paradas, de la variante de Pajares cierra el filme-, «pero tengo la impresión de que no hay nada en concreto que vaya a sustituir al grueso de los trabajadores de la Asturias industrial, que parecen quedarse sin alternativas». Una llamada a la reflexión. Una advertencia. Un canto del cisne de la Asturias que agoniza.