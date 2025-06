Dolfo Camilo deja explotar su rabia por el fundamentalismo

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 11 de junio 2025, 21:16 Comenta Compartir

La cabeza e inventiva de Dolfo Camilo es como una centrifugadora en la que dan vueltas (no necesariamente a toda velocidad) anécdotas y reflexiones de las que muchas veces salen historias. Él, que prefiere definirse 'teatrero' antes que escritor, programador cultural, músico o historiador, reconoce que «pásome la existencia escribiendo en la cabeza cosas» y el resultado es que «cuando lo saco, lo saco prácticamente cocido». Eso ha pasado con 'La rabia', su última novela, un relato sobre el horror que provoca el fundamentalismo religioso y cuyo argumento llevaba tiempo en esa centrifugadora.

Lo ha explicado el autor esta tarde en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, periódico con el que además colabora semanalmente con una columna en asturiano. Hubo tres acontecimientos que, de repente, cual cóctel molotov, estallaron y han quedado plasmados en una trama que Dolfo Camilo traslada al Museo del Reino de Asturias. Con la garantía, además, de que «a medida que vas cumpliendo años, voy poniéndome repunante» y eso garantiza que la publicación ha pasado una revisión y un pulido exhaustivo.

Ha compartido el autor que el primer acontecimiento tuvo lugar en 1985, cuando vivió en Bengasi (Libia) un bombardeo estadounidense, que tenía como objetivo la casa de Gadaffi. Aquel ataque fue el origen del posterior atentado contra un avión en Lockerbie (Escocia). Murieron 270 personas, la mayoría estadounidenses. El segundo fue una amenaza telefónica que le llevó hasta la comisaría de la Policía en Avilés a interesarse si de verdad había sido condenado a muerte en juicio sumarísimo por el batallón vasco-español, conforme a una llamada que había recibido. Y la tercera y definitiva fue la circunstancia de haberse alojado en un hotel de Túnez en el que al año siguiente explotó una bomba y que, inevitablemente, «te hace preguntarte qué hubieras hecho de estar allí».

Esos tres acontecimientos fueron el germen de 'La rabia', donde reflexiona y analiza los fundamentalismos en una novela protagonizada por Tina, estudiante de Criminología que se gana un dinero como vigilante de seguridad en el Museo del Reino de Asturias. La novela está escrita en asturiano, porque, como explicó a preguntas de Mercedes de Soignie, coordinadora del Aula de Cultura, «yo fui entrando en la llingua de manera natural porque teníalo en casa». De hecho, «yo siempre pensé que ser asturianista era lo normal, pero un día me sorprendí cuando me definieron así».

Y esto le dio pie a preguntarse «cómo teniendo las competencias en Educación desde hace tantos años, no fuimos capaces de desarrollar un currículum educativo adecuado a nuestra realidad». Porque no entiende que chavales de Secundaria sepan quienes fueron los hermanos Álvarez Quintero y no Pachín de Melás.