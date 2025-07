Noemí Sabugal: «En el mar no hay reemplazo generacional» La escritora leonesa presentó su obra 'Laberinto mar' en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, un «ensayo-crónica» repleto de testimonios y datos

Santy Menor Avilés Jueves, 3 de julio 2025, 08:03

El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS se vistió de gala para recibir a una de las periodistas escritoras mejor valoradas del panorama nacional. Noemí Sabugal (Santa Lucía de Gordón, León, 1979), acompañada por el documentalista avilesino Javier Gancedo, presentó su último libro, 'Laberinto mar', respondiendo a las preguntas de la coordinadora Mercedes de Soignie.

Periodista en medios como El País o Rockdelux, se inició en la literatura en 2010, dando un giro a su manera de escribir a partir de Una chica sin suerte (2018), «quizá más cercana a las biografías», reflexionó Mercedes ante el visto bueno de la autora. En 2020 llegó 'Hijos del carbón', para cuyo relato tuvo mucho que ver la influencia de su abuelo, minero que después de jubilarse vivió en Gijón, y en 2024 le llegó el turno a la costa española a través de 'Laberinto mar'.

El libro se fraguó «trabajando mucho, recorriendo las costas españolas. Es un ensayo en el sentido de que se traslada y se centra en un tema, es una crónica porque fui a los lugares y hablé con las personas. Y ¿es un libro de viajes? Pues también. Tiene muchos elementos», analiza Sabugal, que intentó una vez más escribir «con una voz literaria cercana y clara».

La escritora conoció a Javier Gancedo a la hora de contar la historia de Ensidesa, y fue el documentalista avilesino el encargado de acompañarla en la presentación. «Es un trabajo terrible. Esto no es un libro, es una enciclopedia que se lee como un libro. Decía Tierno Galbán que había que leer como beben las gallinas: cogiendo el agua, levantando la cabeza y después tragar. Hay que leer esta obra así: mirando hacia arriba y saboreando después».

Como anécdota, Gancedo contó que «gracias a este libro me enteré de que en España tenemos 10.000 kilómetros de costa. Yo siempre creí, por lo que estudiamos en el colegio, que teníamos unos 3.000». La explicación la daría posteriormente la propia Sabugal. «No existe una cifra oficial. En la última ley de costas se habla de unos 10.000, pero en la última se publicaron unos 7.900. Al final no se puede medir con exactitud por los entrantes y salientes que hay y además tampoco tendría sentido conseguir la cifra exacta porque al día siguiente podría cambiar por un espigón, una marea...».

Más allá de las cifras, después de tres años de investigación, uno más de lo que en un principio le había pedido la editorial, Sabugal sacó a la luz una obra en la que se recogen testimonios de los últimos cazadores de ballenas –en Cee, Galicia, en 1985–, de viudas y huérfanas de marineros naufragados, de pescadores y mariscadoras, bateeiras y percebeiros, almadraberos y salineros. Trata además otros temas como la turistificación, la migración a través del mar, las rutas del narcotráfico y la afectación al mar de los microplásticos y del cambio climático.

«Es una conexión con la mar, donde existe una comunidad cuyo oficio pasaba de padres a hijos. La mano de obra se ha reducido y no hay reemplazo generacional. El libro tiene espíritu de descubrimiento y comprensión», reflexionó la autora, reconociendo que «me gusta mirar bien las cosas, hacerlas con calma. Soy maniática o escrupulosa, que suena mejor». Aun así, en un tema «tan amplio e infinito como el mar fue importante tener el control de los temas y saber hasta dónde llegar. Aunque como me gusta decir, los libros no se acaban, se abandonan...», sonríe. El público disfrutó de la amena presentación.