La Academia de Hollywood recula y congela su nuevo Oscar al cine popular El concepto no está del todo desechado de cara a futuras galas, aunque necesita más consenso entre los integrantes de la Academia EUROPA PRESS Madrid Viernes, 7 septiembre 2018, 16:03

Después de las duras críticas recibidas tras anunciar una nueva categoría dedicada al cine popular, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha decidido no incluirla en la edición de 2019. No obstante, el concepto no está del todo desechado de cara a futuras galas, aunque necesita más consenso entre los integrantes de la Academia.

«Hubo un gran abanico de reacciones ante la introducción de un nuevo premio, y reconocemos la necesidad de una mayor discusión con nuestros miembros», aclaró Dawn Hudson, directora ejecutiva de la Academia, en un comunicado. Además, declaró a 'The New York Times' que la idea de «honrar la excelencia de un ámbito más amplio de películas» no está desestimada del todo.

Esta misma semana, la directora aseguró que el consejo general continúa creyendo en la polémica categoría que tanto revuelo ha causado las últimas semanas. Aun así, apuntó que el anuncio de la misma debería haber contenido más información de cara al público, y no haberla presentado como un aliciente de cara a los festivales de cine de Venecia y Toronto, entre otros.

«Nuestra intención siempre fue la excelencia, pero no creo que eso haya quedado claro en el anuncio inicial. Queremos incluir un alcance más amplio de películas, pero hacer el cambio a nueve meses de los premios creó ansiedad», expresó.

De esta manera, las taquilleras sagas vuelven a quedarse fuera del rango de producciones que optan a un reconocimiento. En agosto, Mark Wahlberg defendió la categoría, por el momento, eliminada: «Hay muchas películas excelentes que resultan ser muy populares, que no han sido reconocidas y que probablemente merecen el reconocimiento». Una de ellas era 'Black Panther', uno de los recientes éxitos de Marvel, y que incluso el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, llegó a contemplar como una posibilidad.

Por otra parte, las medidas que todavía están en pie son las de adelantar la entrega de premios al nueve de febrero y acortar la gala del Dolby Theatre a tres horas. Esta última también ha causado recelo ya que serían de seis a ocho galardones técnicos que se entregarían durante los descansos publicitarios.