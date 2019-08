Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves repetirán en 'Matrix 4' Fotograma de 'matrix'. La duda es si Laurence Fishburne volverá a interpretar a Morfeo 20 años después de la primera de las tres entregas M. G. M. Miércoles, 21 agosto 2019, 14:49

Matrix tendrá una cuarta entrega, según ha confirmado la directora Lana Wachowski. Además, contará con parte del reparto original puesto que volverán Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss con los roles de Neo y Trinity. «No podríamos estar más emocionados con la reentrada en 'The Matrix' con Lana», reconoció Toby Emmerich, uno de los directivos de Warner Bros.

La duda es si Laurence Fishburne volverá a interpretar a Morfeo 20 años después de la primera de las tres entregas del universo Matrix. Some sources say the role may be recast for a younger take.