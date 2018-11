El cine asturiano desembarca en el FICX 'In memoriam', de Marcos M. Merino. Ramón Lluis Bande, Eliana Álvarez, Cristina Otero Roth, Marcos M. Merino, Luis Trapiello y Diego Llorente estrenan filme en Gijón Casi la mitad de las películas españolas que se proyectarán en el festival están rodadas en el Principado MIGUEL ROJO GIJÓN. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:15

El cine asturiano desembarca este año en el FICX. Por primera vez, diversas obras producidas en Asturias y otras a cargo de cineastas asturianos forman parte en la misma edición de apartados internacionales como la Sección Oficial de largometrajes, la competición internacional Rellumes, los pases especiales y las secciones Esbilla y Llendes, con cuatro estrenos mundiales y dos europeos que llevan sangre asturiana por sus venas. En total, una treintena de producciones.

Así, casi la mitad de las 61 producciones españolas que se presentarán este año en el festival están hechas en casa. Entre ellas destaca la del director Ramón Lluis Bande, colaborador de EL COMERCIO, que marcará un hito al competir con 'Cantares de una revolución' en la Sección Oficial de Largometrajes 26 años después de la participación del último asturiano en el concurso principal. Diego Llorente lo hará en la Competición Internacional Rellumes con 'Entrialgo'. El público de Esbilla podrá disfrutar de los últimos trabajos de Luis Trapiello ('Enterrados'), Marcos Merino ('In memoriam. La derrota conviene olvidarla'), Eliana Álvarez ('Spirit of Discovery'), Cristina Otero Roth ('Jesús López Cobos. Música en las manos') y el grupo formado por Juan Caunedo, Vladimir García y Raúl Escobar ('Antes que llegue el ferry'). En Llendes estrenará el estadounidense afincado en Asturias Mark John Ostowski ('Le vrai film est ailleurs') y Tito Montero tendrá la première mundial de 'El pasado presente', la versión cinematográfica de la primera webserie de RTPA dentro de los pases especiales.

En un vistazo general, las temáticas de la desindustrialización de Asturias, la memoria histórica, la nostalgia del pasado tradicional o una mezcla de todas ellas parecen ser una de las líneas principales para los creadores asturianos, aunque también hay espacio para el documental y la crítica social. En cualquier caso, una buena cosecha que será protagonista en las principales secciones del festival, cuya inauguración tendrá lugar el próximo viernes 16.

Además, en esta edición se podrán ver 16 cortometrajes en el apartado Día d'Asturies, la sección que el FICX dedica específicamente a los nuevos creadores asturianos. Además también se proyectará la sesión de Asturclip, compuesta por 13 videoclips de realizadores asturianos o trabajos para grupos y artistas asturianos. Los nueve trabajos presentados este año en competición del Día d'Asturies son: 'La distancia', de Fernando Lorenzana, ganadora del Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias en 2017; 'Capas', de Celia Dosal Carabias y Roxana Popelka; 'The Art of Saying Goodbye', de Erika Sanz; 'Ane', de David Sañudo; 'Escontra la casualidá', de Pablo Casanueva; 'Sin pausa', de José Cachón; 'Returbiu. La Güeria San Juan', de Manuel García Postigo; 'Perros', de Sergio Garai, y 'Alterfugio', de Cecilia Blanco. En la muestra no competitiva los trabajos que se estrenarán son 'Bésame mucho', de Fernando Oliva Cruz; 'El chico que escuchaba a la tierra', de Javier Ideami; 'La nueva forma del viejo arte', de Laura García Calleja; 'No quiero ser', de Mario Mercurio Martínez; 'L'estragal postreru', de José Fernandez Riveiro; 'Moda', de Imanol Ortiz López, y 'El cirujano', de Benjamín Villaverde.