Taron Egerton: «Me enamoré de Elton John para poder interpretarlo» Taron Egerton, caracterizado como Elton John. El intérprete encarna al cantante en 'Rocketman', la cinta que retrata el ascenso al estrellato del artista y también una vida llena de excesos MARÍA ESTÉVEZ Los Ángeles Miércoles, 29 mayo 2019, 17:57

Su puesta de largo fue hace apenas unos días en el Festival de Cannes, y ya entonces el biopic del cantante Elton John acaparó elogios. La cinta, que lleva por título uno de los temas más célebres del músico, 'Rocketman', llega ahora a la cartelera española. Dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton, el filme narra el ascenso del pianista al estrellato. Sin embargo, y a diferencia del edulcorado retrato que 'Bohemian Rhapsody' hacía del cantante de Queen, Freddie Mercury, 'Rocketman' no sólo ahonda en sus momentos de gloria, sino que repasa las dificultades del compositor de 'Candle in the Wind', haciendo especial hincapié en sus problemas de adicción a las drogas.

–Se emocionó con la ovación que le rindió el Festival de Cannes.

–Fue algo increíble, la verdad. Pero dejemos de hablar de ello porque voy a volver a llorar. Cuando hablo de lo que he vivido con la película siempre me emocionó y el de Cannes fue uno de los mejores días de mi vida.

–Se está comparando 'Rocketman' con 'Bohemian Rhapsody'. ¿Se parece su trabajo al de Rami Malek?

–Ese filme es un unicornio y me siento orgulloso de que mi interpretación se compare con la de Rami Malek, pero somos dos animales distintos.

–¿Cómo fue su labor a las ordenes de Dexter Fletcher?

–Todavía me cuesta explicar el proceso para crear el personaje. Debo confesar que me enamoré de Elton para poder interpretarlo. Conmigo fue amable y cariñoso y eso es lo que necesitaba para respirar dentro de esta historia.

–¿Es cierto que fue Elton John el que le escogió para interpretar su vida?

–Por supuesto que me escogió él, es el productor, igual que David Furnish y Matthew Vaughn, director de 'Kingsman', que me conoce muy bien. Elton fue la clave para que yo recibiera esta oportunidad y me ha llevado de la mano en toda su aventura.

–Algunos de los protagonistas reales se han quejado de la visión que Elton John tiene de ellos.

–Hemos trabajado muy duro para conseguir algo de lo que sentirnos realmente orgullosos. No es la típica biografía. Las canciones no aparecen en orden cronológico y hay muchos elementos que son producto de la fantasía. Nos hemos tomado ciertas licencias para dar paso a la ficción, la gente no vuela en el suelo del Troubadour en Los Ángeles. Hasta hoy, la respuesta ha sido fabulosa y me llevó una amistad real con Elton John que es un hombre increíble.

–Parece que ha sido un personaje importante para usted.

–Es, hasta ahora, el papel más importante de mi carrera de actor. Me siento un privilegiado y estoy honrado por haber recibido la confianza de Elton. Sin duda interpretarlo ha sido un privilegio.

–¿Cómo fue su preparación?

–Primero me entrevisté con Elton y luego leí sus diarios, pasé mucho tiempo en su casa descubriendo su intimidad. Tuve mucha suerte porque Elton y David (Furnish) se involucraron personalmente en el proyecto. Francamente, ellos fueron los que me permitieron ser parte de su vida durante los últimos dos años para conseguir la esencia del personaje.

–¿Es cierto que usted ha estado siempre obsesionado con la figura de Elton John?

–No sé si obsesionado, pero siempre ha estado muy presente en mi vida, desde que lo descubrí a los 5 años en la película 'El rey león' y luego con 12 salió un álbum con sus grandes éxitos y mi madre lo compró. Ese disco se convertiría en una obsesión porque lo escuchaba sin descanso, hasta el punto que interpreté la canción 'I Guess That's Why They Call it the Blues' en una actuación del colegio, y a los 17 hice mi audición para la escuela de drama con la canción de Elton 'Your Song'. Siempre ha sido una figura constante en mi vida. Creo que es un hombre importante en la vida de casi todo el mundo. Es un superviviente. Ha pasado por tantas cosas y sin embargo continua cantando. Le adoro por su tenacidad y su resistencia.

–Jamie Bell interpreta al coautor de varios temas de Elton John, Bernie Taupin. ¿Cómo trabajó a su lado?

–Cuando tienes a un actor de la talla de Jamie, sales fortificado y te da seguridad. Fue precisamente él quien me ayudó a guardar mis miedos en el armario.