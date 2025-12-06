El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El montaje de la gran carpa ya ha comenzado en el Parque de los Hermanos Castro. Paloma Ucha

El Circo de la Navidad llega a Gijón

El Parque de los Hermanos Castro albergará del 12 de diciembre al 4 de enero la carpa de una compañía con raíces en la región

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

El mayor espectáculo del mundo llamó al circo el cineasta Cecil B. DeMille en su famosa película y así lo siguen considerando quienes forman parte de ese universo. Artistas por vocación y por tradición familiar, como Katie Santos Azzario, de raíces gijonesas, antigua acróbata y clown con un Chapeau d'Argent de Montecarlo (los Oscar circenses) y directora artística del Circo de Navidad que llega a la ciudad por tercer año consecutivo. El parque de los Hermanos Castro será la ubicación de la gran carpa, cuyo montaje ya ha comenzado y en la que ofrecerán funciones desde el próximo 12 de diciembre al 4 de enero.

Su responsable artística anuncia que en esta ocasión vienen con un espectáculo «totalmente renovado y con 30 artistas del máximo nivel, entre ellos algunos que han trabajado en el Circo del Sol». A Katie Santos le hace especial ilusión avanzar que en el elenco viene «uno de los mejores payasos del mundo, José Michel Clowns», y lo dice con orgullo porque es su padre y porque será la primera vez que actúe en sus cuarenta años de carrera en la ciudad que le vio crecer.

Y es que José Luis Santos Rodrigo, su nombre civil, nació en Sotrondio y pasó sus primeros años en Santa Bárbara. Su padre fue minero durante varias décadas y también acróbata. Katie y José Michel pertenecen a la saga de los Pampín, que lleva tres siglos en el circo. «Él es una estrella internacional, ha trabajado por todo el mundo y está muy emocionado de poder actuar ahora en Gijón», afirma su hija.

Uno de los números que se podrán ver a partir del viernes día 12. E. C.

En el espectáculo de dos horas de duración que presentan y que llevan preparando desde hace casi un año habrá risas y humor, pero también números de alto riesgo y gran impacto visual como el trapecio volante, con volteretas y capturas aéreas, equilibrismo sobre rulos, patines, malabares, contorsionistas, un fakir, un ventrílocuo y muchas sorpresas.

Todo en una apuesta renovada por el circo de siempre, el que defienden Katie Santos y su marido Alexandre Lacey, director ejecutivo del Circo de Navidad. «Creo que hay que luchar por el circo tradicional, es un oficio que se está volviendo cada vez más difícil y a veces las ciudades –no es el caso de Gijón, porque nosotros estamos colaborando con Divertia y, como el Ayuntamiento, son fantásticos con nosotros–, en muchos sitios nos lo ponen muy difícil. Y yo creo que esta es una cultura que debería ser protegida y tener mayor apoyo», expresa la directora artística.

De nuestra ciudad, no solo elogia la colaboración de las autoridades, sino también y especialmente la acogida del público. «La respuesta de los gijoneses y asturianos cada año es mejor, y eso nos impulsa a superarnos para ofrecer algo de muy alta calidad. Este año podrán comprobarlo y disfrutarlo como se merecen». Las entradas se pueden conseguir ya en Oferplan de EL COMERCIO con hasta un 15% de descuento.

