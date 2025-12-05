El concurso de fachadas exhibe a sus finalistas Los visitantes ya pueden votar a su favorito en la web de EL COMERCIO y el ganador obtendrá el premio Plomada Popular

Inés Barea Gijón Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:50

El edificio de la Antigua Rula se puso ayer de gala para albergar, hasta el próximo 19 de diciembre, a los veintidós edificios finalistas en el concurso Plomadas de Plata, encargado de reconocer las mejores fachadas en construcciones de nueva planta o rehabilitadas en toda Asturias y que cuenta un año más con la colaboración de este diario.

Las imágenes de los proyectos candidatos, así como sus especificaciones y detalles constructivos, se pueden ya descubrir en el espacio expositivo del puerto de Gijón, hasta el que ayer se desplazaron los miembros del jurado de las secciones oficiales para valorar y conocer de primera mano las candidaturas. «La calidad de los proyectos es muy alta en todos ellos», afirmaba Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón, quien aseguró que será bastante difícil elegir a los ganadores. «Esto nos permite también valorar cómo está funcionando el sector en Asturias, y sorprende que en la categoría de vivienda protegida solo haya un edificio que concurra», pues ha sido el único construido en Asturias a pesar de que es «la que más demanda la sociedad», apuntó.

En la misma línea, María Calvo, presidenta del Grupo de Promotores de CAC-Asprocon y también de Fade, aseguró que este concurso «representa el buen hacer de los promotores y constructores de Asturias», que demuestran «calidad y esfuerzo», destacó, «no solo por el diseño, sino también por la calidad constructiva, lo que aportan a la ciudad y lo que mejoran la calidad de vida de sus habitantes». Para valorarles, son cinco las categorías oficiales a las que concurren, pero habrá un premio adicional que recibirá la solución más innovadora desde el punto de vista constructivo, técnico o arquitectónico.

Y a todas ellas se sumará de nuevo la Plomada de Plata Popular, que se llevará la fachada que consiga más votos por parte del público que visite estos días la exposición. Todo aquel que quiera emitir su veredicto lo puede hacer ya a través de la web de EL COMERCIO, que ha puesto a su disposición un formulario abierto hasta el 10 de diciembre. Al día siguiente se conocerá el ganador en una gala que se celebrará a las 20 horas en el hotel NH Gijón donde se entregará el premio también a los vencedores en el resto de categorías.