González Riaño: «Namás la oficialidá garantiza la llibertá d'usu llingüísticu»

Pablo A. Marín Estrada Oviedo Viernes, 9 de mayo 2025, 23:23

Con la propuesta para reformar el Estatuto e incluir la cooficialidad del asturiano en trámite parlamentario y sin la presencia del presidente Adrián Barbón ni del líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, por distintos motivos, el acto de la Academia de la Llingua en el Campoamor en el Día de les Lletres, tuvo este viernes un carácter de serena y prudente reivindicación en el tradicional discurso del presidente de la institución, Xosé Antón González Riaño. Al impás ante el debate y votación en la Junta de la oficialidad aludió el responsable académico calificándolo de «pasu hestóricu» y defendiendo que «namás la oficialidá pue garantizar, como prevé la Constitución, la llibertá del usu llingüísticu». Tras admitir la realidad de que la previsible mayoría parlamentaria a favor de la reforma no llegue a los 3/5 requeridos para ponerla en marcha, aseguró que «la non consecución de la oficialidá nel actual procesu nun soluciona un problema, sinón qu'aplaza innecesariamente'l cumplimientu de la solución prevista, que, queriendo o non, va ser efeutiva ya irreversible n'Asturies, como lo foi nos otros territorios billingües del estáu».

Mientras llega ese momento, González Riaño apostó por «facer política llingüística na coxuntura actual» y valoró que el ejectutivo autonómico la estuviese haciendo y que «amuesa una nidia sensibilidá en rellación cola dignificación de la llingua propia», aunque demandó «cuntar con midíes más decidíes d'actuación», sin dilaciones: «Tamos a mitá de la llexislatura y nun hai tiempu que perder». En tal sentido reclamó agilidad en la presentación del Plan de Normalización Llingüística, de la tramitación del Mandato-Marco para una presencia más relevante de la llingua en la radio y televisión autonómicas, la reforma de la Llei d'Usu y la mejora y optimización de las condiciones de escolarización del asturiano y el eonaviego «en toles estayes educatives».

Los nuevos académicos aceptaron su nombramiento con palabras que combinaban la emoción con lo reivindicativo. Así, la profesora de la Universidad de Nueva York, Paquita Suárez Coalla, tras relatar su llegada a una metrópoli «onde se falen unes 700 llingües» y ser consciente por ello del «arrequexamientu llingüísticu que l'asturianu aguantó y sigue aguantanto na nuesa Asturies», se comprometió a seguir defendiéndolo y dedicó su disurso a la memoria de su padre, «la páxina más importante d'un diccionariu que más nunca podré consultar».

El catedrático de Didáctica de la Lengua y Literatura, Alberto Fernández Costales, defendió que «l'asturianu y l'eonaviegu son llingües de futuru, nun son un restu del pasáu sinón un retu del presente» y que su defensa «nun ye señaldá sinón una apuesta pol multillingüismu y pol derechu de les persones a vivir na llingua que quieran». Advirtió que «corremos el riesgu de que les idees monllingües que primaron nel sieglu XX vuelvan poner en cuestion les polítiques basaes nel plurillingüismu y el respetu, por eso ye imprescindible apostar por una ecoloxía llingüística», expresó.

La filóloga Ruth González, reivindicó la normalización del eonaviego «sin interferencias externas» y afirmó que «afrontamos el debate permanente sobre su naturaleza mentras deixamos pasar tempo pa trabayar por ella». Vicente el Pravianu, Lorena Corripio y la banda de Gaitas la Reina del Trúebano de Navia pusieron el contrapunto musical a estes Lletres serenas y de impás.