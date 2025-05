Una escultura monumental para los Jardines del Náutico, en Gijón

«El espacio es precioso y solo el hecho de que tenga el mar detrás, aporta una dimensión al trabajo increíble», admitía el artista catalán ... Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) tras instalar su pieza monumental, 'Needles and Pins', en los Jardines del Náutico. Allí se podrá ver hasta el próximo 1 de julio, dándole la espalda al mar, gracias a la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura.

Se trata de una cabeza de más de un metro de alto en hierro colado, un material que se irá oxidando durante el tiempo que esté instalada frente al mar. «Una de las cosas que más me gusta, una de las ideas que trabajo en esta pieza, es la memoria, el paso del tiempo como metáfora. Esta escultura de hierro se va a oxidar con el mar de Gijón, así que quedará grabado en la escultura para siempre», explicaba. «Se me pone muy fácil el trabajo como artista cuando el sitio completa la obra».

A pesar de que no estaba pensada para dialogar con este espacio en concreto, el resultado de la instalación remata el significado de la obra. «Es una pieza única, pero a veces sí trabajo con cuatro o cinco rostros diferentes que van juntos y que están pensados para ir en el exterior. Me encanta la idea de descubrir mi trabajo en sitios que no te esperas», compartía.

Agradecido por la oportunidad de presentarle esta pieza al público gijonés, confesó que «es más bonito cuando alguien te ofrece una ubicación, traes el trabajo y coge nuevos significados». A pesar de sus dimensiones, «la escala es muy humana», pues el espectador «es más grande que la escultura, pero a la vez la dimensión de la cabeza es enorme». Además, su capacidad para cambiar con el paso del tiempo, sujeta a las variaciones del entorno, hace que se acentúe su carácter efímero, su identificación con el espectador.

'Needles and Pins' es una de las obras que forman parte de la exposición 'Esculturas' que desde hoy se puede visitar en la galería Aurora Vigil-Escalera. En esta serie de piezas, en su mayoría rostros, predominan el hierro, el cemento y la resina policromada. «Cada material da un significado a lo que hago. Muchas veces utilizo el mismo molde en diferentes materiales y cada vez que cambio el material, cambia el significado», explicó. Materiales que se oxidan o materiales sintéticos, todos con una plasticidad diferente, hacen que el artista pueda «matizar la idea con la que estoy trabajando: los rostros que interpelan, la comunicación no verbal, la idea de que tú puedas reflejarte en una escultura como en un espejo y poner una parte de ti en ella», describía el autor.

Aunque el veredicto lo darán los viandantes, mientras instalaban la pieza «la respuesta ha sido genial». Y como cualquier artista, «lo que espero es que a la gente le guste, que pueda leer algo de lo que intento explicar».