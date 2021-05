Fallece en Madrid el poeta y estudioso de la literatura asturiana Xosé Bolado La pérdida del académico de la Llingua y expresidente del Ateneo Obrero de Gijón causa una honda conmoción en la cultura de la región Xosé Bolado / Paloma Ucha P. A. MARÍN ESTRADA Jueves, 20 mayo 2021, 20:06

El escritor, estudioso de la literatura asturiana y académico de la Llingua, Xosé Bolado (Oviedo, 1946) ha fallecido este jueves en su domicilio de Madrid después de una larga enfermedad. Vinculado desde su juventud universitaria a la lucha por la democracia y al movimiento por la recuperación lingüística, se licenció en Filología Románica y ejerció la docencia en diversos institutos de Asturias y de la comunidad madrileña. Militó en el Movimientu Comunista d'Asturies (MCA) y participó en la refundación del Ateneo Obrero de Gijón, del que fue presidente y desde el que impulsó la colección póetica Deva. En 1988 fue elegido miembro de número de la Academia de la Llingua Asturiana, en cuyo seno promovió la creación de la revista 'Lliteratura', de la que fue director hasta el año 2017. Crítico y divulgador de la poesía en lengua asturiana, es autor de la 'Antoloxía Poética del Resurdimientu' (At. Obrero, 1988) y en su labor de editor literario destacan los cinco volúmenes de la obra reunida de Rosario de Acuña (KRK 2000-2009). Como poeta en castellano y asturiano publicó los volúmenes 'Línea imperceptible al temor' (Deva, 1988), 'Conxura contra la decadencia' (Llibros del Pexe, 2002), 'Na estación de los relevos' (Llibros del Pexe, 2006) y 'La bona intención/La buena intención' (Impronta, 2012). Su obra fue traducida al italiano por Emilio Coco con la edición de 'Nomade' (1991) y 'Antologia poetica', ambas en el prestigioso sello 'Quaderni della Valle' de Bari.

La noticia de su fallecimiento ha causado una honda conmoción en el ámbito de la cultura asturiana y entre las primeras reacciones destacaba la de la propia Academia de la Llingua, una institución a la que siempre estuvo vinculado y con la que nunca perdió el contacto tras su traslado a Madrid por motivos profesionales. La corporación lingüística, emitía un comunicado en el que tras repasar su trayectoria vital e intelectual afirmaba: «Cola muerte de Xosé Bolado, l'Academia de la Llingua Asturiana y tolos que formamos parte d'ella perdemos a un compañeru col que siempre se podía cuntar, a un home comprometíu, cabal, atentu y cariñosu y, sobremanera, a un amigu lleal qu'enxamás escaeceremos. Sibi tibi terra levis».

El propio presidente de la institución, Xosé Antón González Riaño, amigo personal de Bolado, lo definía en declaraciones a EL COMERCIO como «dalguién que representó na transición política el compromisu na defensa de les llibertaes n'Asturies, un auténticu símbolu. Yo siempre lu vi nesa causa y nel compromisu permanente y irreductible cola cuestión llingüistica y cultural asturiana. Ye una perda enorme». También colectivos del movimiento asturianista se sumaban a las condolencias por la pérdida del escritor y así la Xunta pola Defensa de la Llingua expresaba «el so pésame más sentíu por una persona bona que tamién echó un gabitu cuando la Xunta lu necesitó», mientras Iniciativa pol Asturianu reconocía «el so compromisu llingüísticu col idioma qu'aplicó en toles xeres nes que tuvo relevancia y representación» y lo calificaba de «un entusiasta de la llingua que con amabilidá y simpatía siempres defendió». Por su parte, la presidenta de la Asociación d'Escritores d'Asturies, a la que pertenecía Bolado, manifestaba a título particular su pesar por la desaparición de «un amigu queríu, al que tenía en muncha estima, una escelente persona que fixo un llabor pervaloratible alredor de recuperación llingüística y n'especial no tocante a la so lliteratura».

