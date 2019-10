El FICX presenta la imagen del festival homenajeando a Blade Runner El cartel del festival que comienza al 15 de noviembre. / E. C. El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón usará los hashtags #LlueveCine #RainingCinema en todas las publicaciones de las redes sociales EL COMERCIO Viernes, 11 octubre 2019, 12:47

El Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) comienza su andadura con la presentación de la imagen que le acompañará durante esta 57 edición. El artista César Sánchez se ha inspirado en un mito del cine como 'Blade Runner' para elaborar el cartel. Además han presentado los hastags que servirán de base para la comunicación de todos los asistentes en las redes sociales.

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.» Así rezaba el famoso monólogo con el que el replicante Roy Batty, interpretado por el actor holandés Rutger Hauer, ponía punto final a uno de los mayores clásicos del cine de ciencia-ficción de todos los tiempos. La adaptación para la gran pantalla de la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? nos hablaba de un Los Ángeles distópico, de una especie en declive, dividida por el uso de la inteligencia artificial y de la dificultad que, en dicho entorno, suponía definir lo que era realmente la humanidad.

Esta obra maestra del Séptimo Arte ha servido a César Sánchez, autor de la imagen del #57FICX, como inspiración del mismo: «Siempre he sido un gran amante del cine de ciencia ficción y, más concretamente, de esta película de Ridley Scott. Cuando hace unos meses me enteré de la muerte de Rutger Hauer, pensé que era el momento perfecto para rendir mi homenaje a este filme. Además, a esto se añadía que la película se ambientaba, precisamente, en el mes en el que el Festival de Gijón/Xixón tiene lugar. El último factor que intervino en este proceso fueron mis ganas de añadir la lluvia como parte de uno de mis diseños para el FICX. Inmediatamente pensé en el monólogo final de Roy Batty, al final sólo se trataba de ordenar todas estas ideas sobre un papel».

Junto a la imagen diseñada por Sánchez, el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón usará, a partir de ahora, los hashtags #LlueveCine #RainingCinema en todas las publicaciones de las redes sociales del mismo, en relación con este diseño y con uno de los universos cinematográficos más fascinantes que nos ha ofrecido el cine en toda su historia.