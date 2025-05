«Necesito oír en mi cabeza las alegaciones de los verdugos»

Es una historia dura que conduce al nazismo, pero que, sobre todo, se adentra en la maldad del ser humano a través de una figura ... absolutamente cruel llamada Irma Grese, nacida en Alemania en 1923 y fallecida en 1945 que se dejó fascinar desde muy niña por el nazionalsocialismo y fue guardia de sus campos de concentración. A ella conduce 'La mujer de los perros', una texto teatral de Jorge Moreno Pieiga que protagoniza Yolanda ​Gómez Escudero y cuyo estreno absoluto llegará en Majahonda (Madrid) el próximo 17 de mayo. Es un monólogo corto, pero revelador, que trata de reconstruir una suerte del juicio a esta mujer. Es en In-Scena, el festival de teatro inmersivo donde se estrena, el lugar perfecto para que el público, unas 30 personas en cada pase, pueda vivir ese proceso desde dentro. Eso se busca.

El título de la obra conduce precisamente a uno de episodios más escabrosos y crueles de los protagonizados por esa mujer, que cuando llegaba una nueva remesa de presos a los campos de exterminio, les soltaba los perros y obtenía de ello una suerte de placer morboso. Había también abusos sexuales, paseos látigo en mano. Era una psicópata de libro a la que Moreno Pieiga, que siempre ha estado fascinado por la historia en general y de manera muy particular por el nazismo, conocía desde hacia tiempo. Pero hace año y medio hubo un chispazo que la trajo de vuelta a su cabeza y decidió que debía subirla a las tablas. «Lo tenía olvidado, hubo una noticia, un aniversario, que me recordó a esa mujer y decidí hacer una obra de teatro y que iba a ser un monólogo y un juicio, porque necesito escuchar en mi cabeza las alegaciones de los verdugas, no me gusta el mero acto de condenar y esta mujer me pedía hablar», señala.

Aclara el autor que el texto no está basado en las actas del ningún juicio, que toda la realidad está presente pero su cabeza es la que ha parido las palabras que ella pronuncia para justificar su crueldad, su falta de empatía. Revela Moreno que era una mujer acomplejada, que vivía en una sociedad que la tenía desplazada, que el 'mobbing' que sufrió lo devolvió de una manera sangrienta. «Es una psicópata legalizada», apunta el autor, que sostiene que el nazismo le dio carta blanca a su crueldad como hizo con otros personajes como Josef Mengele.

Ella, que murió en la horca con 22 años, nunca se arrepintió de nada. Y en eso incide especialmente la obra. «Lo que muestra Yolanda en la función es que ella no entiende por qué la están juzgando, no entiende que personajes de su misma raza y credo la juzguen por eliminar a esas ratas repugnantes que existen en el mundo, incluso hace alguna alusión hacia que algún día la entenderán», revela el autor.

Todo lo dicho sirve para presentar sobre el escenario «la maldad en estado puro» y abrir la puerta a que el espectador saque la lupa y busque los paralelismos con el hoy, que existen, porque el Tercer Reich fue, como el hoy, una época de una profunda deshumanización. « A mí me ofende cuando me lo dan todo explicado o me dicen qué tengo que pensar, creo que es contraproducente», señala el dramaturgo y director, que plantea que estas funciones lleven aparejado un debate con él y la actriz al término de la función.

No es fácil el rol que ha asumido Yolanda Gómez Escudero, que dijo que sí a la propuesta nada más que se la planteó, pero tras leer el texto tuvo sus miedos. «Se quedó turbada y dijo ¿qué necesidad tengo de encarnar a un ser tan perverso», narra el autor, que subraya que hay un sufrimiento evidente en meterse en el rol, pero también es un disfrute interpretativo para ella, que se ha empleado a fondo en la investigación de ese monstruo al que da vida.

Queda ya poco para ver la luz en Madrid, en ese festival que apareció justo cuando Patriachica, que así se llama la compañía, estaba pensando en ponerla en escena. Habrá tres pases allí y alguna función más en Madrid y la idea es que pronto se pueda también ver en Asturias.