Fulgencio Argüelles, premio María Elvira Muñiz en Gijón por su trayectoria literaria El escritor y colaborador de EL COMERCIO ha sido reconocido junto a los clubes de lectura de las bibliotecas de Asturias y el Colegio Público Rioturbio en los prestigiosos premios literarios de la ciudad

Miguel Rojo Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 22:40 Comenta Compartir

Cuando el teléfono sonó esta tarde en su casa de Cenera, hacía tan solo unos minutos que el jurado de los Premios María Elvira Muñiz de Promoción a la Lectura de Gijón le había elegido como merecedor del premio a la Trayectoria Literaria. «Siempre es una buena noticia que reconozcan tu obra. Los premios son como caricias tiernas, como abrazos inesperados», le contestó a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro. «Son vientos siempre frescos, y más cuando ya tus intenciones se andan fraguando en el caldo caliente y espeso de la inevitable vejez», añadía un poco más tarde cuando le llamamos desde EL COMERCIO, el periódico en el que colabora desde hace décadas como crítico literario. Fulgencio Argüelles (Uriés, Aller, 1955) estudió Psicología en Madrid para después volver a Cenera, el lugar en el que pasó su infancia y juventud. Su primera novela, 'Letanías de lluvia', fue merecedora del prestigioso premio Azorín en 1992. Desde entonces, y siempre de la mano de su prosa cuidada, de su imaginación desbordante y de sus raíces, profundamente hundidas en la tierra y en la memoria, sus novelas se cuentan por éxitos. 'Recuerdos de algún vivir', por ejemplo, se llevó el Premio Principado de Asturias en el año 2000 y 'El palacio azul de los ingenieros belgas' fue Premio Café Gijón. También es autor de 'No encuentro mi cara en el espejo' (2014), 'El otoño en la casa de los sauces' ( 2018), 'Noches de luna rota' (2022) y la más reciente, 'El desván de las musas dormidas' (Acantilado, 2025), que ahonda en su propia biografía a través de su relación con su padre. Su nombre se suma al de José Avello, Ricardo Menéndez Salmón, Olvido García Valdés y Mónica Rodríguez, premiados en anteriores ediciones.

Ampliar Eduardo Mendoza, en su encuentro de esta semana con los clubes de lectura en Oviedo.

Los Clubes de Lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias recibieron otro de los premios fallados ayer, el de promoción de la lectura en el ámbito estatal, tomando el relevo de los Encuentros de Verines. Otros premiados en esta categoría fueron la Sociedad Cultural Gesto, Minguel Munárriz, el programa 'Un país para leerlo', Carmen Gómez Ojea, la Librería Paradiso o el diario EL COMERCIO, entre otros. «Estamos muy contentas, fue una sorpresa, nos abrazamos a la consejera de Cultura cuando salimos del concierto de los Premios Princesa», nos cuenta la coordinadora de los clubes, Cristina Jerez Prado, de la biblioteca de Pravia. Está al frente de un grupo de diez coordinadores que dan forma al encuentro anual de los clubes asturianos, prácticamente uno por concejo con biblioteca pública. «Cada club funciona de forma independiente, nosotros organizamos los encuentros que hacemos entre todos ellos con la ayuda de la Asociación de Libreros de Asturias y con las editoriales, desde hace unos 15 años», nos explica. «También colaboramos con la Fundación Princesa en la organización de los encuentros con los premiados de las Letras, tanto de Asturias como de fuera de la región», nos cuenta.

Ampliar Una actividad de la 'Turbioteca', en el Colegio Público de Rioturbio. C. P. Rioturbio

Finalmente, pero no menos importante, es el premio al proyecto presentado por un centro educativo de Asturias, que es además el único que tiene remuneración económica: 1.000 euros para la compra de libros, que este año se lleva el Colegio Público de Rioturbio, de Mieres, por su proyecto de 'Turbioteca'. Ubicado en un antiguo barrio minero, escolariza a 40 alumnos. Y allí han puesto en marcha un programa de biblioteca escolar desde la que han nacido decenas de actividades de todo tipo, desde juegos a encuentros intergeneracionales con abuelos y madres de los alumnos para leer juntos; desde iniciativas solidarias con los niños del Sáhara a actividades extraescolares. Y todo de la mano de la coordinadora de biblioteca del centro, Belén Osorio Álvarez, al frente de doce profes, muchos de ellos compartidos con otros centros o a media jornada. «Intentamos que todos los meses haya alguna actividad vinculada a la biblioteca, tratando de involucrar a los niños y también llegar a las familias, hacer pueblo, queremos que todo el pueblo tenga la Turbioteca como punto de encuentro y que pudiesen tener libros a su alcance», nos cuenta la directora del colegio, Carmen Zapico. «Somos un equipo, mi claustro es mi suerte, y este premio es una alegría enorme. Qué felicidad más grande cuando me enteré esta tarde», celebraba. Y no solo para ellos, también para los cuarenta chavales que, gracias a su proyecto, se van acercando pasito a pasito a los libros, que son el pasaporte al futuro más accesible que tenemos.

Ampliar El jurado de los premios, con responsables del área de Cultura del Ayuntamiento de Gijón. E. C.