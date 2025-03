Los Reyes Magos podrían dejar de venir en camello por la extinción de especies

Elena Martín López Madrid Lunes, 25 de noviembre 2019, 11:54 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

La extinción de especies ha pisado el acelerador y Millie Marotta quiere frenarlo con sus dibujos. En su nuevo libro 'Un magnífico inventario de animales por salvar' (Maeva), la autora hace una radiografía de tierra, mar y aire para mostrar, con ilustraciones sumamente detalladas y textos breves y directos, aquellos animales que están cerca de desaparecer. El volumen también incluye una serie de consejos e ideas para que los lectores contribuyan a evitarlo.

En mayo, la agencia intergubernamental IPBES, un comité de Naciones Unidas, publicó un estudio que evaluaba los cambios producidos en la naturaleza en las últimas cinco décadas. Sus conclusiones reflejaron que la biodiversidad está disminuyendo a nivel mundial a una velocidad sin precedentes en la historia humana. La advertencia no pudo ser más alarmante: alrededor de 1 millón de especies animales y vegetales están ahora en peligro de extinción a causa de la acción humana y los escenarios posibles de las próximas décadas no auguran nada bueno si no se toman medidas urgentes.

Millie Marotta nació en Gales y su pasión por la naturaleza y el dibujo le llevó a especializarse en ilustración de la vida salvaje. «Siempre me ha fascinado la naturaleza y la gran biodiversidad del mundo animal», expresa la autora. Comprender que algunos de estos animales están desapareciendo le resulta devastador, sobre todo por «lo rápido que está ocurriendo». «Sin duda, el mundo será un lugar más pobre para nosotros y para las generaciones futuras sin esas especies», afirma.

Ilustraciones y portada del libro 'Un magnífico inventario de animales por salvar' de Millie Marotta. Millie Marotta

'Un magnífico inventario de animales por salvar' recoge las historias de algunos animales poco conocidos que están en peligro de extinción, como el ajolote, el pangolín, el olm o el okapi; y también las de otros que se conocen de sobra, como la jirafa, la nutria, el perezoso o el camello. Animales imprescindibles en la naturaleza, pero también para la sociedad. ¿Cómo van a traer los Reyes Magos sus regalos en Navidad si los camellos se extinguen?, por ejemplo. «Muchas de estas especies podrían desaparecer antes de que la mayoría de nosotros haya oído hablar de ellas, mientras que hay otras que conocemos bien, pero que no sabemos que están en peligro. En mi libro quería destacar a esas criaturas que generalmente no ocupan los titulares», explica la ilustradora.

Para la creación de esta obra, Marotta ha dedicado casi dos años, incluyendo la etapa de investigación previa, la selección de las especies incluidas, la redacción de sus historias y la confección de las ilustraciones. «El tiempo que me lleva completar una ilustración individual varía bastante. Algunas me llevan un par de días desde el boceto inicial a lápiz hasta el resultado final a color, mientras con otras tardo mucho más tiempo», declara.

«Todos podemos marcar la diferencia y desempeñar un papel fundamental en proteger a las especies en riesgo de extinción» Millie Marotta

Marotta confiesa que uno de los retos que le ha supuesto este proyecto ha sido trabajar a todo color. Ella se hizo famosa por sus libros para colorear, por lo que elegir los pigmentos era tarea de los lectores. «Ha sido una aventura completamente nueva para mí y, como puedo llegar a ser bastante indecisa, ¡no podría decirte cuántas veces cambié los colores de algunas páginas!», exclama entre risas.

El álbum ilustrado también incluye una lista de ideas y consejos sobre cómo los lectores pueden colaborar para evitar la extinción de estas u otras criaturas. Algunos de ellos son: Consume menos, siempre que puedas, y recicla más; evita los plásticos tanto en casa como en establecimientos donde ponen vasos, pajitas y cubiertos de este material; apúntate a un voluntariado para limpiar playas o montes; reduce tu 'huella de carbono' (utiliza la bicicleta, el transporte público o camina siempre que sea posible); y no compres productos que estén hechos con partes de animales, pieles o cueros de especies en peligro.

«El mensaje que quiero transmitir con este libro es de esperanza», dice la artista. «Espero que las historias de estos animales lleven, tanto a niños como a adultos, a enamorarse aún más del mundo natural y les alienten a intentar salvarlo. Todos podemos marcar la diferencia y desempeñar un papel fundamental en proteger a las especies en riesgo de extinción», concluye.