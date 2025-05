Manuel de la Peña, cardiólogo: «En España tenemos más de 20.000 personas centenarias»

El doctor Manuel de la Peña, es cardiólogo y preside el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Este viernes (19.30 horas) estará en ... el Real Club Astur de Regatas de Gijón presentando su último libro: 'Guía para vivir sanos 120 años'. Nos habla de él y de cómo aspirar a lograrlo.

–En su libro expone cómo alcanzar la longevidad con múltiples casos estudiados en España. ¿Somos una de esas zonas azules de centenarios?

–Mi libro se basa en historias reales, he realizado 235 entrevistas. Y también es un hecho real que España tiene zonas que se pueden considerar azules. Le voy a dar un dato: en nuestro país más de 20.000 personas ya pasan de los cien años. Estamos en el podium de la longevidad. Hasta hace pocos meses vivía en Barcelona la mujer más longeva del mundo: María Branyas con 117 años. Y hace unos días estuve en Santander con Sor Rosario Soto, de Gijón, que con 111 años es la monja más longeva del mundo y está en plenas facultades mentales, con una cabeza inmaculada.

–¿Hay alguna razón que explique este hecho?

–Somos un país de longevos por los productos de altísima calidad de nuestro campo, por el gran sistema sanitario con el que contamos y porque tenemos la mejor seguridad social del mundo. Y en Asturias también tienen un buen sistema sanitario, con grandes hospitales públicos y los productos del campo asturiano son de una calidad extraordinaria.

–¿El entorno influye, si es urbano o rural?

–Más que el propio entorno lo que verdaderamente influye son las costumbres sanas. Las fundamentales son la dieta saludable, mediterránea, la práctica de ejercicio físico, al menos caminatas de 20 minutos al día, y escuchar música 30 minutos diarios.

–En porcentajes, ¿qué factores contribuyen a alargar la vida?

–El 75 por ciento de nuestra longevidad está asociado a la dieta, la música y el ejercicio físico y tan solo el 25 por ciento a nuestra genética. En este caso, se hereda pero igual que usted y yo podemos heredar una casa, si usted la cuida y yo no, a los 25 años la mía estaría destrozada y la suya seguiría impecable. Ocurre lo mismo con el organismo humano. Quien se cuida, vive más y además mejor.

–¿En cuanto a la dieta, qué alimentos deberían estar siempre?

–Especialmente proteínas vegetales, cereales integrales, verduras, legumbres, aceite de oliva –que mejora la memoria y la salud cardiovascular–, un puñado de frutos secos todos los días, consumir dos litros de agua diarios –el agua es esencial para la salud, también algo de pescado. Y si haces una dieta mediterránea, que es la que nos protege a nivel cardiovascular y nos previene contra el infarto y el ictus, vas a lograr vivir más y mejor.

–¿Algún denominador común en los casos que ha estudiado?

–El más significativo es que todos los supercentenarios son flacos y flacas, no existe el sobrepeso ni la obesidad, los grandes enemigos de la longevidad. No consumen ni sal ni azúcar. Otro denominador común es que tienen una vida espiritual, todos están invadidos por la fe, la espiritualidad y la serenidad. Desconocen el mundo del estrés. Eso es esencial. No sufren de ictus ni han perdido la cabeza.

–¿Por qué hay más mujeres centenarias?

–El 75 por ciento son mujeres y el 25, varones. La última explicación me la dio esa monjita, Sor Rosario. ¿Sabe por qué no hay fumadoras entre las mujeres supercentenarias? Porque sus padres dejaban fumar a los varones pero no a ellas. El resultado, pasado un siglo, es que viven más las mujeres. Tampoco bebían.