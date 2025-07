Miguelanxo Prado, historietista: «No hago sociología, busco que el lector se plantee ciertas dudas»

El historietista Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958) presentaba de la mano de su colega de oficio y exdirector de la Semana Negra, Ángel de ... la Calle, las dos novelas gráficas que forman la serie 'Presas fáciles', protagonizada por la pareja de policías Olga Tabares y Carlos Sotillo, y desveló que no habrá una tercera.

Surgidas ambas de «el cabreo sentido» al conocer dos hechos reales que fueron noticia, en la primera, 'Hienas', aborda el asunto de los damnificados por las preferentes bancarias: «Una estafa sin estafadores para la justicia española», apuntó De la Calle. Y la segunda, 'Buitres', un tema aún más turbio, como es el de la pornografía infantil: «Algunos amigos, entre ellos Ángel, me avisaron de que no sabía dónde me iba a meter», confesó el propio Prado.

El trabajo de estas, sus primeras incursiones en el género negro, fue arduo. El ilustrador desveló que cada proyecto le llevaba un mínimo de dos años y en el caso de la segunda historia, por su especial temática, supuso un esfuerzo añadido en el que tras documentarse a través de datos facilitados por un policía amigo «comenzó el proceso de quitar, un desbroce necesario para que fuera asumible para los lectores». Su propósito estaba muy lejos de buscar el tirón de lo escabroso o de pretender moralizar: «No hago tratados de sociología, simplemente intento que el lector se haga ciertas preguntas», aseguró.

De su experiencia en el relato policiaco reveló que tras la primera novela de Tabares y Sotillo «apenas conocía a los personajes, algo que nunca me pasa y de alguna manera vi la segunda historia como una ocasión de profundizar un poco más en ellos». Publicadas originalmente en gallego, ya pueden leerse en español editadas por Norma.