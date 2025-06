Creador del espectáculo KURIOS, que estará en Gijón entre el 11 de julio y el 17 de agosto, Michel Laprise (Québec) se unió al Cirque ... du Soleil en el año 2000 y desde entonces trabaja para llevar la imaginación y la creatividad a todos los lugares del planeta. Ahora, en plena gira mundial, explica los detalles de este 'Gabinete de curiosidades' donde hasta las ideas más imposibles pueden hacerse realidad.

–KURIOS tiene una historia detrás muy especial. ¿Cómo surgió y qué simboliza para usted?

–Lo escribí pensando en la gran carpa, en volver a visitarla y celebrarla. Fui de nuevo en silencio, estuve mirándola y pensé que los mástiles y lo metálico sobre la lona funciona como una antena de radio gigante que capta la energía del planeta y de la ciudad que visitamos. Y esta energía se concentra en el cuerpo, en los artistas, en el escenario, y se comparte con la gente. Empecé a investigar sobre la radio, sobre la invención de la electricidad. Era una época de mucho optimismo, todo podía ser posible. Cuando creé el espectáculo, hace unos 10 años, el contexto social y político era difícil, y pensé que, si como artistas podemos llevar alegría a la gente, debemos hacerlo.

–¿Cómo lo hicieron realidad?

–Trabajamos muy duro, noche y día, porque estábamos obsesionados con hacer algo que es muy simple y, al mismo tiempo, que es muy nuevo. Reuní a un equipo y les dije: 'Chicos, esto es más que un espectáculo, es una misión'.

–¿Y cómo dio con la clave para escribir la historia?

–Yo tenía la idea de un hombre que viaja por el mundo fascinado por lo maravilloso y con un juego misterioso, las curiosidades. Creo mucho en la curiosidad. Si los humanos sienten curiosidad por los demás, si sienten curiosidad por otras culturas, ya están tendiéndose la mano. Este hombre, que viajó a todas partes del mundo y trajo sus curiosidades, decide inventar una máquina que usará la electricidad para hacerlo viajar, con una silla, a cualquier dimensión. Y allí hay un lugar secreto donde todos los sueños esperan antes de ser soñados en la Tierra y donde las ideas locas esperan. Lo llamamos 'El valle de los posibles imposibles'. Y ahí se quedan hasta que alguien lo suficientemente loco en la Tierra vuelve a soñar con esa idea y vuelve. Todo está aquí: solo necesitas cambiar tu forma de ver las cosas.

–Después de diez años, ¿hay aspectos de KURIOS que le gustaría reinventar o explorar más en futuras producciones?

–Es que realmente trabajamos duro y es un gran espectáculo, por lo que no cambiamos mucho de un espectáculo a otro. Nada que realmente se note. Cuando escribes un espectáculo del Cirque du Soleil sabes que durará 15, 20 años y visitará muchos países diferentes, así que tiene que hablar un lenguaje universal. Y ahora, el espectáculo ha sido visto por más de cinco millones de personas.

–La producción de KURIOS ha sido descrita como una de las técnicamente más complejas. ¿Cuáles fueron los mayores retos para usted?

–A mí me encantan los retos. Para mí, mi zona de confort es cuando algo imposible lo hacemos posible. Como director, el Cirque du Soleil es el mejor lugar del mundo, porque puedes trabajar con los mejores artistas del mundo. De Brasil, de España, de Australia; no hay límite. Y también tienes a los mejores técnicos, porque en este espectáculo había cosas que eran imposibles al principio. Es curioso, porque el mensaje del espectáculo y de la realidad circense es que si nos unimos, cualquiera de nosotros puede llegar más alto que si va solo. Hay un montón de innovación, pero no quería que el espectáculo pareciera técnico; gran parte de la tecnología está oculta. El espectáculo parece que sucede por arte de magia y fácil. Es el espectáculo más complejo, pero a la vez sencillo y conmovedor.

–El Cirque du Soleil celebra este año su propio aniversario. ¿Qué significa para usted formar parte de esta compañía y cómo ve su futuro?

–Creo que la empresa siempre prosperará, independientemente de cómo evolucione la tecnología, porque nos basamos en los seres humanos. Lo que hacemos en el circo es un encuentro en directo entre los acróbatas, los técnicos y el público. Eso la máquina no puede traducirlo a ceros y unos. No se puede digitalizar esa experiencia. Me siento muy afortunado de que tengamos la responsabilidad de seguir haciéndolo, porque lo que hacemos es muy especial, y de tener un nivel de poesía que llegue a millones de personas sin ser comercial. Me parece un gran privilegio. A mí me gusta decir que nosotros no hacemos entretenimiento, hacemos arte que entretiene.

–Hay una gran diferencia.

–Sí, creo que tenemos la obligación moral de ser los líderes del entretenimiento artístico, que no es solo entretenimiento, que tiene intención humana. Creo que el futuro del Cirque es brillante porque está ligado al futuro de la gente. Y es una empresa muy generosa. Cuando vienes, sacas lo mejor de lo que eres y de lo que puedes hacer y quieres crecer. Mientras mantengamos esos valores, seguiremos creando espectáculos sorprendentes que lleguen al corazón y al alma del público. Nuestra visión es clara, nuestros valores son claros, y mientras expresemos esos valores, el futuro será brillante.

–Gijón ha acogido al Cirque du Soleil en varias ocasiones. ¿Cuáles son sus expectativas para las próximas actuaciones de KURIOS en esta ciudad asturiana este verano?

–La gente va a encontrar todo lo que les encanta del Cirque du Soleil. Para desarrollar este espectáculo reunimos a un equipo de creadores que están enamorados de la compañía y estuvieron dispuestos a dedicar su vida a esta creación durante dos años. Pero, además, el público se encontrará alguna sorpresa, porque nos aseguramos de crear un espectáculo que fuera muy único, probando cosas nuevas como marionetas de mano o percusiones de mano sobre una mesa, nuevas disciplinas y aparatos acrobáticos.