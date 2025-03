Muere a los 90 años Richard Chamberlain, la mayor estrella televisiva de los 80 gracias a 'Shogun' y 'El pájaro espino'

Oskar Belategui Bilbao Domingo, 30 de marzo 2025, 16:20 | Actualizado 17:02h. Comenta Compartir

No es ninguna exageración afirmar que Richard Chamberlain era en los años 80 el actor más famoso de la televisión. 'Shogun', una miniserie basada en la novela homónima de James Clavell estrenada en 1980 en la NBC con picos de audiencia de 26 millones de espectadores, ya había convertido en estrella al actor californiano, que encarnaba a un navegante inglés que de ser un mercenario saqueador en busca de fortuna pasaba a convertirse en un respetado samurái.

El delirio planetario llegó sin embargo tres años después gracias a los cuatro episodios de 'El pájaro espino', el sobrenombre con el que se terminó apodando a cualquier sacerdote atractivo en las parroquias españolas. Ralph de Bricassart, un cura atrapado entre su fe, su ambición y el amor de una mujer, congregó ante la pequeña pantalla a 110 millones de espectadores estadounidenses. Gracias a 'Shogun', 'El pájaro espino', 'Doctor Kildare' y 'El conde de Montecristo', Richard Chamberlain se ganó merecidamente el título de 'rey de las miniseries'.

El actor falleció este sábado a los 90 años en Hawái por complicaciones tras sufrir un derrame cerebral, según ha explicado su representante a 'Variety'. «Nuestro amado Richard ya está con los ángeles», ha declarado Martin Rabbett, compañero sentimental de Chamberlain en un comunicado enviado a los medios de comunicación estadounidenses. El galán por antonomasia, el hombre deseado por millones de mujeres, salió del armario en 2003 en una entrevista concedida al programa 'Dateline'.

«Ya no soy un galán, así que no necesito dar esa imagen», afirmó el intérprete a los 68 años. Nunca había reconocido su homosexualidad, aunque era un secreto a voces. A lo largo de su extensa carrera interpretó algunos papeles con esta orientación, como el Pyotr Ilyich Chaikovski de 'La pasión de vivir' en 1971, dirigida por Ken Russell y junto a Glenda Jackson. «Cuando era más joven, ser gay, afeminado o cualquier cosa por el estilo estaba prohibido», justificó.

Chamberlain también habló de su homosexualidad en su autobiografía 'Shattered Love', publicada en 2003, en la que confesaba haber sufrido una infancia difícil por culpa del alcoholismo de su padre. A los 10 años ya sabía que era gay, pero no estuvo con un hombre hasta los 23. Creció en Beverly Hills y tras graduarse en Bellas Artes en la universidad combatió en la guerra de Corea, donde alcanzó el grado de sargento. A su regreso se tomó en serio el oficio de actor y en 1959 ya aparece en una entrega de 'Alfred Hitchcock presenta'.

Tras varios trabajos televisivos, los productores de 'Doctor Kildare' buscaban un rostro nuevo y atractivo. Lo encontraron en 'Fort Comanche' y, aunque no era conocido, Chamberlain se puso la bata blanca durante la friolera de 191 episodios entre 1961 y 1966. El actor siempre se arrepintió de no haber negociado mejor su contrato. La popularidad de la serie era tal que recibía 12.000 cartas a la semana y hasta se comercializaban estetoscopios con su rostro. El salto al cine fue inevitable con películas estimables como 'Petulia', de Richard Lester; 'La loca de Chaillot', de Bryan Forbes; y 'Los tres mosqueteros', de nuevo a las órdenes de Lester y en el papel de Aramis, que retomaría un año después en la secuela, 'Los cuatro mosqueteros'.

Richard Chamberlain no solo era un actor estupendo, sino también un cantante dotado. Grabó discos y protagonizó las adaptaciones de Broadway de 'Desayuno con diamantes', 'My Fair Lady' y 'Sonrisas y lágrimas'. Como gran estrella que era le tocó aparecer en los repartos corales de dos hitos del cine de catástrofes de los 70: 'El coloso en llamas', en la que era el ingeniero negligente, y 'El enjambre'. Objeto de una nueva versión que acaba de estrenar Disney Plus, 'Shogun' volvió a retenerle en la televisión y a enfrentarle al mítico Toshiro Mifune. Si aquella serie puso de moda el orientalismo en todo el planeta, 'El pájaro espino' explotó el morbo y el escándalo hasta el punto de que la Conferencia Católica exigió que no se emitiera en Semana Santa.

El actor siguió brillando en los 80 merced a su papel de Allan Quatermain al lado de Sharon Stone en 'Las minas del rey Salomón' y su secuela. Interpretó en televisión al espía Jason Bourne en una película que dirigió su pareja, Martin Rabbett, antes de que Matt Damon lo hiciera en el cine. En 2019, a los 85 años, se retiró a Hawái para pintar tras una última etapa en la que interpretó principalmente personajes homosexuales. Apareció en 'Cinco hermanos', 'Nip/Tuck' y la nueva 'Twin Peaks'. «Me pasé gran parte de mi vida pretendiendo ser alguien que no era, y esa no es la mejor forma de vivir», reconocía en su autobiografía.

