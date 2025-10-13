El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
Logo Patrocinio
La cantante Aitana, durante su concierto en el Estadio Metropolitano, a 31 de julio de 2025 Europa Press

Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio

La popular cantante anuncia los conciertos de la gira de presentación de su último disco, 'Cuarto azul', por España y América

J. M. P.

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:38

Comenta

Aitana vuelve a Asturias. La popular cantante regreserá al Principado el año que viene para presentar su nuevo disco, 'Cuarto azul'. El concierto será en Avilés el próximo 26 de junio. «Latam, Europa, Norteamérica... anunciaremos pronto más fechas», escribió Aitana en sus redes sociales antes de apuntar que se trataba de «una nueva gira y una nueva era».

Las entradas para verla en directo en 'Cuarto Azul World Tour' saldrán a la venta el próximo 23 de octubre, a las 12 horas. Habrá preventa los días 20, 21 y 22 de octubre para los clientes del Santander.

La última vez que Aitana actuó en la plaza del Centro Niemeyer de Avilés fue en 2021, en el marco de su gira '11 Razones Tour'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  3. 3 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  4. 4 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  5. 5 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  8. 8 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  9. 9 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  10. 10 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio

Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio