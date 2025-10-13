Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio La popular cantante anuncia los conciertos de la gira de presentación de su último disco, 'Cuarto azul', por España y América

La cantante Aitana, durante su concierto en el Estadio Metropolitano, a 31 de julio de 2025

J. M. P. Lunes, 13 de octubre 2025, 21:38 Comenta Compartir

Aitana vuelve a Asturias. La popular cantante regreserá al Principado el año que viene para presentar su nuevo disco, 'Cuarto azul'. El concierto será en Avilés el próximo 26 de junio. «Latam, Europa, Norteamérica... anunciaremos pronto más fechas», escribió Aitana en sus redes sociales antes de apuntar que se trataba de «una nueva gira y una nueva era».

Las entradas para verla en directo en 'Cuarto Azul World Tour' saldrán a la venta el próximo 23 de octubre, a las 12 horas. Habrá preventa los días 20, 21 y 22 de octubre para los clientes del Santander.

La última vez que Aitana actuó en la plaza del Centro Niemeyer de Avilés fue en 2021, en el marco de su gira '11 Razones Tour'.