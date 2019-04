Alejandro Sanz «suspende temporalmente» su actividad por una neumonía Alejandro Sanz Según asegura el músico madrileño en un tuit, «en unos días» estará al «cien por cien» EUROPA PRESS Jueves, 4 abril 2019, 09:55

Alejandro Sanz se ha visto obligado a «suspender temporalmente las actividades programadas» para la promoción de su nuevo álbum, que se pone a la venta este viernes, por una «neumonía».

Según asegura el músico madrileño en un tuit, «en unos días» estará al «cien por cien» para su vuelta a los escenarios. «Mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado», apostilla.

El nuevo álbum de Alejandro Sanz lleva por título #ElDisco y de él se han desvelado ya los anticipos No tengo nada, Back in the city (con Nicky Jam) y Mi sonrisa favorita (con Camila Cabello).