Bad Bunny: el triunfo sin precedentes de Benito

Más de 600.000 entradas en un solo día. Son los espectaculares números alcanzados por Bad Bunny la pasada semana tras anunciar que su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' pasaría por España. En un primer momento, el músico puertorriqueño anunció tres únicas fechas: una en Barcelona, el 22 de mayo de 2026, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, y dos en Madrid, el 30 y el 31 de mayo de 2026 en el Estadio Metropolitano. Pero el éxito durante la preventa, que comenzó el jueves 8 de mayo a las 13.00 horas, fue tan descomunal que acabó anunciando otra cita en Barcelona, el 23 de mayo, y otras ocho en Madrid, el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

En algo más de 24 horas, el de Bayamón lo había vendido absolutamente todo en un hecho sin precedentes en nuestro país. Atrás quedan los dos Bernabéus que llenó Taylor Swift o los cuatro 'sold out' de Karol G en el mismo recinto en 2024. Cierto es que el músico lleva ocho años sin pisar nuestro país, al que ha venido en una sola ocasión.

Aquel Conejo Malo rondaba los 23 años y ya había abandonado su trabajo como empaquetador en Supermercados Econo tras conquistar el éxito con 'Soy peor', un sencillo que publicó a través del sello Hear This Music. El músico llevaba años publicando canciones de forma independiente en la plataforma SoundCloud, hasta que 'Diles' llamó la atención del productor DJ Luian, que acabó contratándolo para su discográfica.

A los diez meses de publicar el videoclip, 'Soy peor' contaba ya con 330 millones de visualizaciones en YouTube. En aquella gira, el músico visitó con relativo éxito y a precios mucho más contenidos que los de ahora discotecas y salas pequeñas de lugares como Valencia, Torremolinos, Madrid, A Coruña, Barcelona, Murcia, Alicante, Las Palmas, Bilbao, Pamplona o Zaragoza.

235 Millones Es la cifra de reproducciones en Spotify que ha registrado su último disco en su primera semana de publicación. 600 mil Entradas Son las que ha vendido para sus doce conciertos en España.

Pero en estos ocho años su figura no ha hecho más que crecer, tanto por sus jugosas colaboraciones con artistas como Karol G, Cardi B, J Balvin, Drake o Jennifer Lopez, como por una colección de álbumes, ya fuera de Hear This Music, que no ha hecho mas que confirmar el talento y la creatividad sin límites de un músico que cuenta con más de 82 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Hijo de un camionero y una maestra de inglés y el mayor de tres hermanos, Benito Antonio Martín Ocasio se crió en un hogar feliz, en Vega Baja, una zona relativamente tranquila de Puerto Rico y supo desde pequeño que quería ser cantante. A buen seguro, aquella vocación tuvo mucho que ver con la música que escuchaba su madre, cuyos gustos se movían entre la salsa, el merengue y las baladas de pop romanticonas. No en vano, Benito hizo sus pinitos en el coro de la iglesia hasta los 13 años -imaginamos que con una voz bastante menos grave de la que se gasta ahora- y ya en la adolescencia comenzó a interesarse por los artistas que ya la rompían en la radio como Daddy Yankee o Héctor Lavoe.

'X 100Pre', su primera larga duración, llegó en la Navidad de 2018, y ya daba buena muestra de que el trap y el reguetón no eran las únicas artes que dominaba un tipo ecléctico, con agallas para saltar de la música andina al dembow dominicano, haciendo escala en el pop punk, siempre con esa cadencia al cantar o al recitar que lo acercan al rap y al hip hop con el que creció en la adolescencia.

Tras 'Oasis' (2019), un disco colaborativo publicado junto a J Balvin, fue 2020, el año de la pandemia, el que realmente consagró al músico. A finales de febrero, publicaba 'YHLQMDLG', que viene a significar 'Yo hago lo que me da la gana', toda una declaración de intenciones. Aquel disco, donde colaboraba, entre otros, con su adorado Daddy Yankee, rendía tributo a las llamadas marquesinas, las fiestas de garaje a las que Bad Bunny asistía de adolescente, donde asimiló ese reguetón que tanto ha marcado su carrera. De ahí los muchos guiños que lanzaba al género.

No lo dejó ahí. En mayo, por aquello de entretener a un público harto de confinamiento, publicó 'Las que no iban a salir', un disco en el que recuperaba temas inacabados y canciones inéditas, y en noviembre lanzaba 'El último tour del mundo', el primer disco íntegramente en español que alcanzó el número uno en la 'Billboard 200' estadounidense. Bad Bunny cerraba el año convirtiéndose en el artista más escuchado en Spotify, un honor que repetiría en 2021 y 2022.

Lo conseguiría gracias a 'Un verano sin ti', álbum publicado en mayo de 2022, donde al reguetón habitual sumaba rock, merengue, deep house, synth pop o dancehall. El disco mostraba también a un Benito ajeno a las modas de una industria que prima cada vez los temas y los discos más cortos: 23 canciones para un LP de 81 minutos.

Repetiría la jugada en octubre de 2023 con 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', un larga duración de corte intimista y confesional, lanzado por sorpresa, donde se alejaba del reguetón -solo dos temas tenían esa onda- con otras 22 canciones que sumaban otros 81 minutos y unas letras algo más maduras en las que reflexionaba acerca de las múltiples aristas de la fama, la soledad, la salud mental, el dinero, el éxito o la sensación de vacío que a veces se instala una vez cumplidos los sueños artísticos, si bien el sexo y el carácter disfrutón del artista seguía muy presente en ellas.

A principios de este mismo año publicaba su último disco, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', un álbum algo más contenido en duración, donde vuelve a darle duro al reguetón, la salsa cubana, el dembow dominicano y la electrónica, obteniendo nuevamente el favor del público y de la crítica. La canción que da nombre al álbum, 'DtMF', ha superado los 735 millones de reproducciones y el disco se posicionó en el número 1 de Spotify en su primera semana con 235 millones de reproducciones. Más allá de la vanidad y el ego que rodea a este tipo de estrellas, Bad Bunny también ha aprovechado sus canciones para denunciar la violencia sexual, el machismo o apoyar los derechos del colectivo LGTBI.

Inquieto e hiperactivo, el artista no solo ha hecho sus pinitos frente a las cámaras como actor en series como 'Narcos: México' y películas como 'Bullet Train' -de hecho llegó a cursar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo-, sino que se ha subido al ring de la WWE en varias ocasiones, un espectáculo que admiraba desde que era pequeño.

Ajeno a las modas de una metrópolis como San Juan, de la que han salido buena parte de los músicos de Puerto Rico, Benito asegura que eso es «lo más sorprendente e increíble de todo esto: yo vine de la nada misma. Cuando estaba en la escuela solía pararme en el balcón de mi casa cantando y la gente se acercaba a escucharme». El año que viene, solo en España, serán más de 600.000 almas las que contradigan aquello de 'Lo mejor nunca se sube', el verso que recoge 'Me fui de vacaciones', porque nos vamos a hartar de ver extractos de sus conciertos en redes sociales.