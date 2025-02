Billie Eilish, Taylor Swift y Pixies, primeros artistas del Mad Cool

Iker Cortés Madrid Martes, 29 de octubre 2019, 18:11 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

Un día antes, la organización del Mad Cool había asomado la patita colocando varias imágenes en su cuenta de Instagram. Había una muy clara: un mono sobre una tabla de surf. Solo podían ser los autores de 'Surfer Rosa' y 'Monkey Gone To Heaven', Pixies. El triángulo del mosaico remitía directamente a Alt-J, banda que ya tocó en la edición de 2017. Más rebuscadas eran la polaroid y la telaraña que figuraban en la red social: correspondían a Taylor Swift y Billie Eilish, tal y como ayer confirmó el festival. A estos cuatro nombres se suman también Tove Lo y Twenty One Pilots. Todos ellos tocarán en el Mad Cool 2020, que se celebrará en Madrid, del 8 al 11 de julio, sumando un día a su oferta.

De los seis artistas destaca, sin duda alguna, Taylor Swift y Billie Eilish. Swift publicó su séptimo álbum de estudio, 'Lover', en agosto de 2019. Originaria de Pensilvania, tiene 29 años y con su mezcla de pop y country ha vendido ya más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y atesora diez premios Grammy.

Procedente de Los Ángeles y con tan solo 17 años, Eilish publicó este mismo año su primer disco, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', un álbum de pop electrónico con una producción atrevida, lleno de texturas sugerentes, que juega con su voz para crear algo único y emocionante. Con 'Bad Guy' como rompepistas, Eilish ha sido la primera artista nacida después del 2000 en lograr un número uno en EE UU y en los MTV Video Music Awards logró galardones como el que corresponde a la mejor artista revelación, la mejor edición. Estuvo en nuestro país hace un par de meses.

Lo mismo ocurre con los Pixies, que la pasada semana daban tres conciertos en Barcelona, Madrid y A Coruña para presentar 'Beneath the Eyrie', su último larga duración. De hecho, si no hubiese sido por lo desangelado de algunas de estas actuaciones -en Madrid estuvieron por vez primera flojos-, serían un gran cabeza de cartel.

Además de aumentar el número de días, la organización suma también un escenario al festival, alcanzando los siete, y toma una medida importante: reducir el aforo total a 60.000 personas diarias. Cabe recordar que en 2018 se agotaron todas las entradas, alcanzando las 80.000 personas diarias. En cambio este año no superaron las 50.000 al día.