¿Quién es Bob Dylan? Historia y biografía Bob Dylan

Robert Allen Zimmerman, seguro que este nombre no les resulta familiar. Sin embargo, ni dos segundos son necesarios para saber el personaje que se menciona a continuación: Bob Dylan. En estos momentos, tendrá en su mente al cantante, compositor de folk y rock, y poeta estadounidense.

El cantautor sintió desde su infancia una profunda admiración por la música y la poesía de Dylan Thomas, por lo que en honor al poeta, optó por el nombre artístico de Bob Dylan. Antes de saltar al estrellato, formó varias bandas, su primer grupo estuvo influenciado por Elvis y Jerry Lee Lewis.

Algo a destacar de Dylan, es que a sus 77 años sigue dando lo mejor de él encima del escenario. El artista es considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI.

Un estilo propio de folk

Dylan es natural de Minnesota, dónde inició sus estudios en el año 1959. En ese momento empezó a alejarse del rock y entró en contacto con la música folk estadounidense. Un dato anecdótico es que, se dice que pasaba más tiempo en clubs nocturnos, cantando, tocando la guitarra y la firlamónica, que estudiando.

En la década de los 60 creó un estilo propio a partir de la recuperación de la música folk, a la cual añadió unas letras cargadas de simbolismo y reivindicaciones, que le convirtieron en un líder para la juventud revolucionaria de su país. La voz de su generación, le llamaban. En enero de 1961 se trasladó a Nueva York, dónde comenzó a tocar en los cafés de Greenwich Village. Fue en ese momento cuando llamó la atención de importantes cantantes de folk.

Debut discográfico

No es un tópico eso de que todos los inicios son complicados. Si no, que se lo pregunten a Bob Dylan. En 1962, de la mano de Columbia, sacó su primer álbum, que llevaba su nombre, con material tradicional folk, gospel y blues. La discográfica le blindó la oportundad de incorporar un par de obras propias. Este album obtuvo un éxito escaso. Cabe destacar, que durante su trabajo con Columbia, Dylan también grabó varias canciones con el seudónimo de 'Blind Boy Grunt' y 'Bob Landy para tocar el piano en 'The Blues Project'.

Al año siguiente de su debut discográfico, publicó su segundo disco 'The Freewheelin Bob Dylan' que fue un gran éxito, entre las canciones de este álbum destaca Blowin´ In The Wind, convertida muy pronto en un himno generacional, rápidamente fue traducida a varios idiomas convirtiéndose en una figura de proyección internacional.

En 1964 vió la luz 'Another side of Bob Dylan', el tercer album con temas con más toques de humor que el trabajo anterior.

Un giro radical

Un año después del lanzamiento del tercer disco, recurrió a los instrumentos eléctricos e inició una serie de bruscos cambios, tanto estilísticos como espirituales, que le valieron numerosas críticas de los seguidores más puristas del folk. Pasó de ser un cantautor a una estrella de la música pop y folk rock.

En 1965 sacó su disco titulado «Highway 61 Revisited», que incluye el tema Like a Rolling Stone, esta canción, un auténtico exponente del genuino rock-and-roll, marcó el inicio del Dylan rockero.

Bob Dylan - Highway 61 Revisited

Conquista mundial

Dylan conquistó Europa el 1 de junio de 1966 en el Olympia de Paris. La suerte no corrió de su lado, un mes más tarde, sufrió un accidente en moto, lo que le obligó a realizar un pausa por unos años.

En los años setenta, dió un salto a la gran pantalla, componiendo bandas sonoras. En el año de 1975 rodó su única película como director, Renaldo y Clara, y tres años después apareció en un documental firmado por Martin Scorsese titulado 'El último vals'. Para este último trabajo, el director americano se basó en el histórico concierto de despedida de The Band, el grupo que entre mediados de la década de 1960 y mediados de la siguiente acompañaba a Bob Dylan en muchos de sus recitales.

Vuelta a los escenarios

En la década de los ochenta, Bob Dylan, creo canciones que reflejaban sus inquietudes religiosas. Además, volvió a salir brevemente de gira para una serie de conciertos etiquetados como 'A Musical Retrospective', donde volvió a cantar el repertorio de canciones populares de la década de los años 60.

Parece ser que para Dylan, cada cambio de década, significa un giro de estilo. Tal es así, que en los noventa, volvió a lanzar un nuevo álbum, 'Under The Red Sky', con un cambio radical de postura. Este trabajo levantó criticas entre los periodistas musical, debido a la simplicidad de letras de sus canciones.

De la plaza de toros al reestreno del Teatro Jovellanos Más de dos horas duró el concierto que Bob Dylan dio el 8 de julio de 1993 en la plaza de toros de El Bibio, en su primera visita a Gijón. 6.200 personas, que tuvieron que pasar «unos controles de seguridad más estrictos que nunca», vibraron desde los primeros acordes hasta el regalo de varios bises, repasando hasta la una de la madrugada temas entonces nuevos y algunos que ya eran clásicos como 'All along the tower', 'Just like a woman' o 'Simple twist of fate'. El 10 de abril de 1999 el artista repitió visita, ante 1.200 espectadores. Ese segundo concierto fue en el Jovellanos, dentro de los actos de reinauguración del teatro tras su reforma.