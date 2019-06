El espíritu de Freddie Mercury revive en Gijón Los Freddie Mercury y Brian May de Remember Queen. La banda tributo Remember Queen deleitó a los seguidores de la banda británica. El público coreó los clásicos del grupo en una animada celebración KAY LEVIN Domingo, 30 junio 2019, 01:41

La pasión no conoce de lenguas, razas, orientaciones ni géneros. Y ese, más allá de su inconfundible música, fue el legado de Queen. La banda británica 'revivió' anoche en el Metrópoli de la mano de Remember Queen, que hizo las delicias de los fans de Freddie Mercury y compañía con un concierto en el que no faltaron sus clásicos más reconocidos internacionalmente.

El publico comenzó enfervorecido ya desde 'I want it all', vibrando con la magnífica personificación de Mercury, reto vocal incluido al más puro estilo Wembley. Enfundado en una chaqueta amarilla y pantalones blancos, el vocalista que hacía del icónico mito de los 70 ofreció todo tipo de registros que recordaban al original, desde los movimientos a su estrafalaria vestimenta, que fue mudando acorde a las canciones. Con 'We will rock you' o 'Somebody to love' -que el intérprete reconocía era su favorita-, los asistentes rompían en aplausos, que continuaron con la coreada 'Don't stop me now' y 'Under pressure'.

Entre el público se notaba que el tirón de Queen no ha desaparecido nunca. No lo hizo tras la muerte de Mercury en 1991, pero además el reciente estreno de la película sobre la formación ha ayudado a poner sus canciones nuevamente entre las más escuchadas.

El homenaje consiguió recuperar parte de la magia original de los ingleses, con ese punto de «locura necesaria», como definía el cantante Piero Venery horas antes del recital a este periódico. «Genuino, instintivo e impulsivo», definía a Mercury su imitador, que alababa también su «atrevimiento» en el plano escénico, musical y personal y, de paso, criticó la homofobia que todavía «sigue existiendo» ante este artista y otras personas. Sin embargo, remarcó, sus valores siguen «vivos» hoy en día. Algo de lo que los espectadores pudieron dar fe anoche. La leyenda, por mucho polvo que los años acumulen sobre su nombre, es inmortal.