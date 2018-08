'Fuenteovejuna' levanta el primer telón

'Fuenteovejuna' se reinventa en Oviedo al ritmo de unos acordes de piano que marcan el inicio de los ensayos en la Temporada de Ópera en el Teatro Campoamor. Y no es lo único que da el pistoletazo de salida. También la carrera como director de ópera de Miguel del Arco (Madrid, 1965), que regresa a Asturias tras haber triunfado la temporada pasada en el Palacio Valdés de Avilés con 'Ilusiones'. Con el Premio Nacional de Teatro bajo el brazo y los ojos llenos de brillo ante lo que se avecina, del Arco no puede sino sonreír y agradecer la buena acogida. «Hay muchos nervios, pero también exitación y entusiasmo. Yo me siento muy bien», explicaba ayer durante la primera toma de contacto. Dos equipos serán los encargados de dar voz y sentido a esta obra clave del Siglo de Oro español, convertida ahora en ópera contemporánea. No pasa inadvertida la mano de Santiago Serrate, director musical, que ya en los primeros momentos, sobre la composición de Jorge Muñiz y el libreto de Javier Almuzara, lograba que los cantantes entrelazasen sus voces e interpretaciones creando un clima que augura aplausos.

Dos Laurencias, Mariola Cantarero y María Miró, se elevaban ayer como ejes del espectáculo, con dos voces tan personales como arrebatadoras. «Divertíos», repite una y otra vez Del Arco, al tiempo que exige «naturalidad». Poco después tenía lugar un casting para escoger figurantes, en el que el espíritu era similar. Buscar gente que actúe con naturalidad, que no se vea forzada. «Siempre hay alguien a quien le molesta algo de lo que le dices, pero todos venimos dispuestos a poner todo de nuestra parte», explicaba Del Arco. Y sonríe. No es para menos. Los primeros ensayos ya auguran un éxito arrollador a partir del 9 de septiembre, cuando se estrene en Oviedo 'Fuenteovejuna'.