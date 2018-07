«Gijón ha sido de las mejores noches de la gira de 'OT'» La fotografía que se hicieron los 'triunfitos' al acabar el concierto en Gijón, tras recoger los regalos que les dio el público de las primeras filas. Música, besos y reivindicación fueron las claves del concierto que disfrutaron el domingo más de 10.000 personas y que muchas más comentaron en redes JESSICA M. PUGA Martes, 31 julio 2018, 00:11

El concierto de 'Operación Triunfo' en Gijón trajo tela más allá de lograr que las más de 10.000 personas que lo disfrutaron en directo cantaran al unísono, bailaran hasta rozar la extenuación y enmudecieran en según qué momentos. Los 16 concursantes de la última edición del 'talent' musical, con Ricky como maestro de ceremonias alabando las virtudes de la tierrina y agradeciendo haber recibido botellas de sidra, se dejaron la piel demostrando por qué están llenando cada recinto que visitan.

Hubo música. Mucha y variada. Y gestos, recados y besos. Las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto; tantos, que la parada gijonesa de la gira de 'OT' llegó a ser de lo más comentado en Twitter.

A Agoney se dirigieron la mayoría de los mensajes. Los besos que se dio con Cepeda y Nerea, el que no se dio con Raoul y el anuncio del lanzamiento de su primer 'single' en solitario enloquecieron a sus seguidores. «El día que entiendan que soy una persona y un artista LIBRE... muchas cosas cambiarán!! Buenas noches a todxs» (sic), escribió en su cuenta de Twitter poco después de acabar el concierto y antes de agradecer las muchas alabanzas recibidas. Mensaje este, que, por cierto, compartió su compañero Cepeda, otro de los artistas que más entusiasmó.

El gallego salió al escenario preguntando al público si había alguien de Quirós, «de donde es mi abuelo», y protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche, el que presentó su compañera en la academia y actual novia, Aitana. «Ahora viene una canción que es muy guay y, bueno, ya no sé cómo presentarla porque no sé si me paso o me quedo corta. Las cosas se saben... Vosotros ya lo sabéis todo, así que, que salga Cepeda», dijo, y se desató la locura entre el público. Igual que se desató cuando Amaia, la ganadora, salía a escena y, sobremanera, si lo hacía acompañada de Alfred, su novio. «¡Qué rápido te has cambiado», le soltó una vez demostrando su espontaneidad habitual. Ante las constantes peticiones de que se besaran, el catalán propuso un trato: «Nos besamos si todos los que estáis aquí hacéis lo mismo con el que tengáis al lado».

Ni Manu Guix, director musical de la academia y en Gijón batería, ni el jurado Joe Pérez-Orive quisieron perderse el concierto, en el que todos los presentes le cantaron el cumpleaños feliz a Marina. «Ha sido de las mejores noches de la gira. Gracias. De corazón», escribió Ricky.