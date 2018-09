Víctor Manuel vuelve a la carretera Junto a Serrat, Miguel Ríos y Ana Belén, durante un concierto en Gijón. / Joaquín Pañeda El mierense comenzará la gira de su nuevo disco en el Teatro Palacio Valdés el 26 de octubre AZAHARA VILLACORTA Gijón Domingo, 2 septiembre 2018, 00:54

Lo avanzaba a comienzos de este año en las páginas de ELCOMERCIO:«Estoy metido en un sótano escribiendo canciones y cada canción que me sal pego unos botes... Porque, cuando dejas de hacerlo un tiempo, tienes la sensación de que se te olvidó todo, de que no sabes. Pero la verdad es que ye todo ponese. Toi muy contentu porque me están saliendo un montón». Y, por fin, esa «fiebre creadora» en la que lleva inmerso Víctor Manuel todo este 2018 ha dado sus frutos, porque esta misma semana, con más de cincuenta años de carrera a las espaldas y algunas de las mejores canciones de la música española en el currículum, el de Mieres sacará al mercado nuevo disco. Un lanzamiento que será el pistoletazo de salida a un otoño muy caliente para el cantante asturiano más universal, que apura estos días sus vacaciones antes de volver a la carretera.

La cita es el próximo día 26 de octubre en el avilesino Teatro Palacio Valdés, el escenario elegido para el arranque de su gira nacional con un concierto íntimo cuyas entradas saldrán a la venta este mismo viernes, 7 de septiembre, en varios puntos simultáneamente: www.victormanuel.es, entradas.liberbank.es, en cajeros Liberbank, por teléfono en el 902 10 66 01 y, físicamente, en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. Todos ellos se activarán a las once de la mañana, una medida con la que la organización quiere garantizar que los fans del autor de 'El abuelo Víctor' o 'La planta 14', 'Quiero abrazarte tanto' y 'Soy un corazón tendido al sol', tengan «igualdad de condiciones a la hora de adquirir los mejores asientos. Porque, donde va, llena» este hombre que empezó imitando a Joselito en el colegio y que, con 71 cumplidos, no necesita apellidos.

Sin dar muestras de cansancio y con toda la ilusión intacta, vuelve esta vez armado con un álbum que, bajo el sello de la multinacional Sony, incluirá catorce temas y que será el primero en diez años con canciones nuevas.

Junto a Ana Belén, en Avilés.

Entre ellas, 'Digo España' (todo un canto a la armonía y la diversidad), que precisamente interpretó el pasado mes de abril en el Palacio Valdés entre aplausos de un público entregado ante el que desveló que compone sin rutina ni sistema, lo cual siempre lamenta. Aunque, eso sí, aclaró que escribía rodeado de libros de poesía («es un arma secreta»), a los que recurre cuando se atasca en algún verso, cuando no encuentra la palabra precisa o la rima necesaria.

Con todo, sus obras siguen bebiendo de la realidad. 'Solo pienso en ti' nació de un artículo leído en Córdoba, cuando esperaba para un concierto. Un diario hablaba de una residencia para personas con discapacidad y en una foto aparecía una pareja (Mary Luz y Ángel) que, al terminar de trabajar, salían a caminar de la mano por el jardín. De aquel artículo nacieron un verso y un encuentro, porque Víctor Manuel desveló que había conocido a la pareja, hoy un feliz matrimonio, con quienes mantiene contacto. Oque escribió 'El cobarde' en el Talgo de Madrid a Mieres tras leer un artículo de Oriana Fallaci sobre la Guerra de Vietnam.

Y es que, además de haber compuesto el himno extraoficial de esta tierra (su 'Asturias' es la canción preferida de los asturianos según una encuesta realizada a través por ELCOMERCIO), el hijo del ferroviario nunca ha esquivado el compromiso político y social ylo mismo se le puede ver junto a su inseparable Ana Belén en un acto solidario a favor de Proactiva Open Arms (la ONGcuya principal misión es rescatar del mar a los migrantes que llegan a Europa) que apadrinando a artistas como Marisa Valle Roso. Así que no extraña que más que dos sean legión los que acompañan a este paisano que hizo la maleta siendo un guaje rumbo a Madrid para no irse nunca de Asturias, porque regresa puntualmente si alguien le reclama.

El nieto de Ángel, el güelu que no conoció, fusilado tras perder aquella guerra. El que no olvida y también sufrió el exilio y la censura. El que, a pesar de haber escrito las canciones más bellas de esta España nuestra y de vender miles de discos, sigue pensando que «ir de fatu ye muy cansao».