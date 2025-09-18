Iron Maiden ya tiene fechas para su gira europea de 2026 El mítico grupo británico alarga así su gira 'Run For Your Lives' que comenzó hace dos años

José Luis Ruiz Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

Iron Maiden ya ha puesto fechas y ciudades para sus próximos conciertos en Europa en 2026. Continúa así su gira 'Run For Your Lives' con la que celebra sus 50 años sobre los escenarios y que comenzó hace dos años.

A falta de confirmar su presencia en algún festival, los conciertos serán en: Grecia, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Alemania, Países Bajos, Italia, Francia y Portugal, con un concierto final en el Reino Unido el 11 de julio. Desgraciadamente España no está incluida en la lista, aunque el más cercano será en Lisboa el 7 de julio, que podría ser factible. Las entradas estarán a la venta el 22 de septiembre.

Las fechas de la gira europea de Iron Maiden 2026

MAYO

23 Atenas, GRECIA – OAKA

26 Sofía, BULGARIA – Estadio Vasil Levski

28 Bucarest, RUMANíA – Estadio Nacional

30 Bratislava, ESLOVAQUIA – Estadio Nacional de Fútbol

JUNIO

02 Hannover, ALEMANIA– Heinz von Heiden Arena

10 Ámsterdam, PAÍSES BAJOS – Ziggo Dome

17 Milán, ITALIA– Estadio San Siro

22 París, FRANCIA– París La Défense Arena

28 Lyon – Deccines, FRANCIA – Estadio Groupama

JULIO

07 Lisboa, PORTUGAL – Estadio da Luz

11 REINO UNIDO– Concierto principal

De todos modos, no se descarta que pudieran ampliar la lista e incluir alguna cuidad española, ya que el bajista y líder de la banda, Steve Harris, ha declarado: «Todos pensamos que deberíamos dar algunos conciertos más en Europa antes de partir hacia otras partes del mundo a finales de año».

En esta gira contarán con la incorporación de Simon Dawson, el nuevo batería que ha sustituido a Nicko McBrain que dio «un paso atrás» tras un pequeño derrame cerebral que sufrió en 2023, que le dejó parcialmente paralizado del lado derecho desde el hombro hacia abajo. La gira se caracteriza además, porque los integrantes de la 'Doncella de hierro' sólo tocan canciones de sus siete primeros discos.

Steve Harris ha dado las gracias a todos los seguidores por el éxito de la gira: «Los fans han sido increíbles, el repertorio es perfecto para el 50 aniversario, el espectáculo es posiblemente el mejor que hemos hecho nunca y la demanda de entradas ha sido increíble, con prácticamente todo agotado y más de un millón de fans asistiendo».