Muere Paul Mario Day, vocalista original de Iron Maiden que fue expulsado a los 10 meses por «falta de carisma»

Paul Mario Day, el cantante que dio voz a los primeros pasos de Iron Maiden, falleció el 30 de julio de 2025 a los 69 años, víctima de un cáncer. Nacido en Londres el 19 de abril de 1956, Day fue reclutado por el bajista Steve Harris en diciembre de 1975, convirtiéndose en el primer vocalista oficial de la banda británica. Aunque su etapa fue breve —apenas diez meses—, su participación fue clave en los ensayos y primeras actuaciones del grupo, incluyendo su debut en vivo el 1 de mayo de 1976 en Poplar. Sin embargo, fue apartado en octubre de ese mismo año tras ser acusado por sus compañeros de «falta de carisma» y escasa presencia escénica.

Tras su salida de Iron Maiden, Day continuó su carrera en el mundo del heavy metal. En 1980 fundó la banda More, con la que grabó el álbum Warhead y participó en el emblemático festival Monsters of Rock en Donington en 1981. También fueron teloneros de Iron Maiden durante la gira Killers. Posteriormente, Day lideró la banda Wildfire y se unió a una formación renovada del grupo de glam rock Sweet, con quienes grabó el álbum en directo Live at the Marquee en 1986. Su estilo vocal, más melódico que agresivo, dejó huella en la escena británica de los años ochenta, y su legado fue reconocido por compañeros y seguidores como una figura entrañable del rock británico.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la banda More y por el guitarrista Andy Scott de Sweet, quienes destacaron su talento y carisma fuera del escenario. Iron Maiden también expresó sus condolencias en redes sociales, recordando a Day como «una persona encantadora y buen compañero». En sus últimos meses, el pub Cart & Horses de Londres —considerado la cuna de Iron Maiden— promovió una campaña para que los fans enviaran cartas y recuerdos al cantante, quien residía en Australia junto a su esposa Cecily. Su voz, aunque no quedó registrada en grabaciones oficiales de Maiden, sigue viva en maquetas y en la memoria de quienes presenciaron el nacimiento de una leyenda del heavy metal.