El flautista tratará de acercar las piezas al público a través de una explicación previa. E. C.

Juan Cossío, flautista: «Me gustaría que después del concierto el público incorpore la ópera a sus listas de Spotify»

El músico gijonés interpretará esta tarde una selección de arias con arreglo para flauta travesera en la Isla del Jardín Botánico

Inés Barea

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 23:47

La flauta de Juan Cossío (Gijón, 1996) lleva años mostrando su sonido en algunos de los escenarios más importantes del país y más allá ... de nuestras fronteras. Actualmente, ocupa el cargo de flauta principal en la orquesta de la Fundación Excelentia de Madrid, que combina con docencia y proyectos de investigación. Esta tarde (19 horas) llevará un repertorio de ópera adaptado a su instrumento hasta el Jardín Botánico en un concierto único junto al pianista Óscar Camacho.

